Томас Бах: "Угрозы проведения Олимпиады-2018 из-за обострения на Корейском полуострове нет"

Глава МОК Томас Бах отметил, что Олимпиада-2018 в Пхенчхане должна состояться в отведенные сроки, несмотря на обострившуюся ситуацию между КНДР и другими странами. Игры должны пройти в Корее с 9 по 25 февраля. Ранее КНДР провела несколько ядерных испытаний.

- Пока нет никакого намека, что есть угроза проведению Олимпиады из-за напряженности между КНДР и другими странами, - приводит Inside the Games слова Баха. - Для спортсменов этой страны двери открыты. Они открыты для всех стран. Мы наблюдаем за атлетами КНДР, которые принимают участие в отборе. Готовы оказать им поддержку, если это понадобится.