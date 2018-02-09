Томас Бах: "Спортсмены на Играх будут вдохновлять нас жить по принципам олимпизма и чести"

Президент МОК Томас Бах на церемонии открытия Олимпиады в Пхенчхане поприветствовал участников и организаторов Игр, волонтеров и болельщиков. Он выразил надежду на то, что Олимпийские игры поспособствуют единению во всем мире.

– Добро пожаловать на Олимпийские игры в Пхенчхане! Это событие, которого мы все ждали. Первые зимние Игры в Корее. Это событие, ради которого с полной самоотдачей трудился МОК, многие люди в стране. Все могут гордиться! Наступает время Пхенчхана, – отметил Бах. – Спасибо всем, кто сделал возможным проведение этих Игр. Отдельная благодарность тысячам волонтеров, которые горячо нас встретили.

Дорогие спортсмены, настал ваш черед. Это будут соревнования всей вашей жизни. На протяжении ближайших дней весь мир будет смотреть на вас и вдохновляться. Вы будете вдохновлять нас жить по принципам олимпизма, чести и совести. Ярким примером единения является выход делегаций КНДР и Кореи под единым флагом на церемонии открытия. Мы все тронуты этим жестом и поддерживаем мирное послание корейских спортсменов. Только взаимное уважение, чистота и честность позволят вам сохранить самые приятные воспоминания об Играх на всю жизнь. Давайте делиться олимпийским опытом со всем миром.

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