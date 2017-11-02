Томас Бах: "СМИ часто игнорируют положительные примеры работы и преувеличивают негатив"

Президент МОК Томас Бах считает несправедливой активную критику в адрес его организации. По словам функционера, публика и СМИ зачастую обвиняют МОК в том, к чему он непричастен.

– Публика слышит, что речь идет о спортивных организациях, – цитирует Inside the Games Баха, который высказался по поводу всех скандалов в мире спорта. – Давайте будем реалистами. Никакие реформы не смогут застраховать от нарушений. Но если есть соответствующие инструменты, мы можем с ними справиться, можем исправить ошибки и показать свое стремление оставаться в правовом поле.

СМИ часто игнорируют положительные примеры работы и преувеличивают негатив. Общественность обвиняет МОК в любых проявлениях коррупции в спорте, независимо от того, какая конкретно организация или личность несет ответственность. Люди не готовы к диалогу, не хотят ничего слышать. Сейчас олимпийские ценности в виде уважения, терпимости важнее, чем когда-либо. И мы будем их продвигать.