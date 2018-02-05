14:13 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Томас Бах: "Российские участники Олимпиады-2018 покажут пример нетерпимости к допингу своим коллегам"

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Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах во время церемонии открытия 132-й сессии МОК заявил, что российские спортсмены, которые примут участие в Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане, продемонстрируют пример нетерпимости к допингу остальным атлетам. Вчера Бах жестко высказался по поводу решений Спортивного арбитража, оправдавшего 15 россиян. 

- Приглашенные на Игры российские спортсмены могут стать послами нового поколения, образцами для изменений в культуре российского спорта, - цитирует ТАСС Баха. - Они могут показать своим коллегам, что если вы чисты, никаких санкций за нарушения других к вам применено не будет. Теперь все зависит от российской стороны и от того, хотят ли они возвращения в олимпийское движение. Наша специальная группа будет наблюдать за ходом событий и вынесет свои рекомендации исполкому МОК в конце Олимпиады.

Напомним, что чистые российские спортсмены примут участие в Олимпиаде-2018 не в полном составе и не под флагом страны, а под флагом МОК и в статусе олимпийских атлетов из России (OAR) из-за временной дисквалификации ОКР. 

Бах атакует CAS. Что ждет Россию? // Решение МОК: циничное убийство

Томас БАХ.

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4930674

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (19)
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джей

Наши спортсмены покажут пример нетерпимости к лживым руководителям МОК ! Никто из российских спортсменов не придет на позорную церемонию открытия псевдо Олимпиады.

21:45

морпех

fedd Чего только не придумают, чтобы мы отказались от олимпиады. Всех, кто едет подставил Бах - типа они едут, чтобы нечестных "стариков" проучить. А мы все терпим!!!! Чувствую, придётся нашим в намордниках выступать, чтобы допинг принять не могли. А есть и пить, только под контролем ВАДА. И радоваться! 15:10//////Ага!Уже и писают под контролем,а вот скоро будут и к...ть!)

20:38

морпех

12.12 на шабаше наши спортсмены уже показали нетерпимость к допингу!))Правда,некоторых "нетерпимых"потом тоже не пустили,что стало "некоторым нетерпимым" "несколько"неожиданным сюрпризоМ!))

20:36

Mao11

В фильме Кин-Дза-Дза такое высказывание Баха: - А здесь только в клетке с цаком и на коленях! Это основополагающий принцип МОК для русских.

20:18

максималист

Наивняк...

19:33

fedd

Чего только не придумают, чтобы мы отказались от олимпиады. Всех, кто едет подставил Бах - типа они едут, чтобы нечестных "стариков" проучить. А мы все терпим!!!! Чувствую, придётся нашим в намордниках выступать, чтобы допинг принять не могли. А есть и пить, только под контролем ВАДА. И радоваться!

15:10

serzheo

Да кому ты нужен со своим движением, двигайся сам.

15:02

камри

Походу у Баха крыша поехала

15:02

Щас спою

Главное сейчас выборы 2018,а остальное х..ня

14:44

kolos249

klaus-reyneke, не перебирал. В чём перебор-то?

14:42

klaus-reyneke

kolos249 /// ну это у тебя явный перебор... может даже, ты в буквальном смысле перебрал :)

14:41

dv2205

дни его сочтены -- неужели никто из членов мок гн выступит здесь же против него? не хотят отравлять аимосферу праздника? дак это уже и не праздник

14:39

Don

Интересно, кому и что продемонстрируют Херрман и Сундбю?)

14:39

klaus-reyneke

Отец родной! В ножки ему поклониться! Только... сегодня они хотят очистить наш спорт, а завтра захотят очистить нашу культуру, наш язык, наши традиции, и, главное, нашу самоидентификацию.

14:39

fireman32

Бах говорит открытым текстом:Олимпийцы из России будут находиться под нашим тотальным контролем и если ,не дай Бог,у кого то из них будет обнаружен запрещенный препарат,мало никому не покажется! А уж обнаружить что то в пробирках,которые может вскрыть любой швейцарский студент,это легче легкого))

14:34

Котовский

Это кому они продемонстрируют? Шипулину, Устюгову,Ану?

14:28

A_chto_slychiloc

14 23. ну да , ну да. Учить они любят, как я писал в прошлом сообщении. Однако одним из первых вопросов баху, а где там 15 лямов от России...

14:24

spetrov

Платошкин Андрей, ну, стравливает - вряд ли. Но пребывает где-то в своем измерении - точно.

14:21

Платошкин Андрей

Хитрожопый немец стравливает наших спортсменов!!!

14:19