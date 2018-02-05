Томас Бах: "Российские участники Олимпиады-2018 покажут пример нетерпимости к допингу своим коллегам"

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах во время церемонии открытия 132-й сессии МОК заявил, что российские спортсмены, которые примут участие в Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане, продемонстрируют пример нетерпимости к допингу остальным атлетам. Вчера Бах жестко высказался по поводу решений Спортивного арбитража, оправдавшего 15 россиян.
- Приглашенные на Игры российские спортсмены могут стать послами нового поколения, образцами для изменений в культуре российского спорта, - цитирует ТАСС Баха. - Они могут показать своим коллегам, что если вы чисты, никаких санкций за нарушения других к вам применено не будет. Теперь все зависит от российской стороны и от того, хотят ли они возвращения в олимпийское движение. Наша специальная группа будет наблюдать за ходом событий и вынесет свои рекомендации исполкому МОК в конце Олимпиады.
Напомним, что чистые российские спортсмены примут участие в Олимпиаде-2018 не в полном составе и не под флагом страны, а под флагом МОК и в статусе олимпийских атлетов из России (OAR) из-за временной дисквалификации ОКР.
Бах атакует CAS. Что ждет Россию? // Решение МОК: циничное убийство
джей
Наши спортсмены покажут пример нетерпимости к лживым руководителям МОК ! Никто из российских спортсменов не придет на позорную церемонию открытия псевдо Олимпиады.
21:45
морпех
fedd Чего только не придумают, чтобы мы отказались от олимпиады. Всех, кто едет подставил Бах - типа они едут, чтобы нечестных "стариков" проучить. А мы все терпим!!!! Чувствую, придётся нашим в намордниках выступать, чтобы допинг принять не могли. А есть и пить, только под контролем ВАДА. И радоваться! 15:10//////Ага!Уже и писают под контролем,а вот скоро будут и к...ть!)
20:38
морпех
12.12 на шабаше наши спортсмены уже показали нетерпимость к допингу!))Правда,некоторых "нетерпимых"потом тоже не пустили,что стало "некоторым нетерпимым" "несколько"неожиданным сюрпризоМ!))
20:36
Mao11
В фильме Кин-Дза-Дза такое высказывание Баха: - А здесь только в клетке с цаком и на коленях! Это основополагающий принцип МОК для русских.
20:18
максималист
Наивняк...
19:33
fedd
Чего только не придумают, чтобы мы отказались от олимпиады. Всех, кто едет подставил Бах - типа они едут, чтобы нечестных "стариков" проучить. А мы все терпим!!!! Чувствую, придётся нашим в намордниках выступать, чтобы допинг принять не могли. А есть и пить, только под контролем ВАДА. И радоваться!
15:10
serzheo
Да кому ты нужен со своим движением, двигайся сам.
15:02
камри
Походу у Баха крыша поехала
15:02
Щас спою
Главное сейчас выборы 2018,а остальное х..ня
14:44
kolos249
klaus-reyneke, не перебирал. В чём перебор-то?
14:42
klaus-reyneke
kolos249 /// ну это у тебя явный перебор... может даже, ты в буквальном смысле перебрал :)
14:41
dv2205
дни его сочтены -- неужели никто из членов мок гн выступит здесь же против него? не хотят отравлять аимосферу праздника? дак это уже и не праздник
14:39
Don
Интересно, кому и что продемонстрируют Херрман и Сундбю?)
14:39
klaus-reyneke
Отец родной! В ножки ему поклониться! Только... сегодня они хотят очистить наш спорт, а завтра захотят очистить нашу культуру, наш язык, наши традиции, и, главное, нашу самоидентификацию.
14:39
fireman32
Бах говорит открытым текстом:Олимпийцы из России будут находиться под нашим тотальным контролем и если ,не дай Бог,у кого то из них будет обнаружен запрещенный препарат,мало никому не покажется! А уж обнаружить что то в пробирках,которые может вскрыть любой швейцарский студент,это легче легкого))
14:34
Котовский
Это кому они продемонстрируют? Шипулину, Устюгову,Ану?
14:28
A_chto_slychiloc
14 23. ну да , ну да. Учить они любят, как я писал в прошлом сообщении. Однако одним из первых вопросов баху, а где там 15 лямов от России...
14:24
spetrov
Платошкин Андрей, ну, стравливает - вряд ли. Но пребывает где-то в своем измерении - точно.
14:21
Платошкин Андрей
Хитрожопый немец стравливает наших спортсменов!!!
14:19