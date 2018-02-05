Томас Бах: "Российские участники Олимпиады-2018 покажут пример нетерпимости к допингу своим коллегам"

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах во время церемонии открытия 132-й сессии МОК заявил, что российские спортсмены, которые примут участие в Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане, продемонстрируют пример нетерпимости к допингу остальным атлетам. Вчера Бах жестко высказался по поводу решений Спортивного арбитража, оправдавшего 15 россиян.

- Приглашенные на Игры российские спортсмены могут стать послами нового поколения, образцами для изменений в культуре российского спорта, - цитирует ТАСС Баха. - Они могут показать своим коллегам, что если вы чисты, никаких санкций за нарушения других к вам применено не будет. Теперь все зависит от российской стороны и от того, хотят ли они возвращения в олимпийское движение. Наша специальная группа будет наблюдать за ходом событий и вынесет свои рекомендации исполкому МОК в конце Олимпиады.

Напомним, что чистые российские спортсмены примут участие в Олимпиаде-2018 не в полном составе и не под флагом страны, а под флагом МОК и в статусе олимпийских атлетов из России (OAR) из-за временной дисквалификации ОКР.

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