Томас Бах: "Решение пригласить на Олимпиаду только чистых спортсменов не унижает Россию"

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах отметил, что недопуск множества российских спортсменов до Олимпийских игр в Пхенчхане поспособствует прогрессу молодого поколения. Также он подчеркнул, что "чистота" Игр важна для всех участников.
– Решение, которое мы приняли в декабре, является неким балансом, – цитирует ТАСС Баха. – Оно не унижает Россию и российских спортсменов. Россияне имеют возможность принять участие в Играх, но только молодое поколение чистых российских спортсменов. Это решение призвано очистить российский спорт.
Комиссия Валери Фурнейрон взяла на себя очень серьезную ответственность, гарантировав, что ни один "нечистый" спортсмен не попадет на Игры. Это важно для всего олимпийского движения и позволит не допустить фактов обнаружения допинга во время или после Олимпиады. Это позволит не ставить под сомнение итоги Игр.
Напомним, Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. Российские спортсмены будут выступать в статусе OAR (олимпийский спортсмен из России). Накануне стало известно, что в список допущенных российских спортсменов не попали биатлонист Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов, фигуристы Иван Букин и Ксения Столбова, почти вся сборная России по шорт-треку во главе с Виктором Аном.
lapp
Вот в советские времена были настоящие спортивные чиновники. В золоте баскетбола олимпиады 1972 есть и их заслуга. Именно чиновники настояли на отмене переигровки финала, хотя в принципе и серебро устроило бы всех.
20:15
Gladiator-76
Как может говорить о чистоте грязная немецкая свинья?
20:01
lapp
Поздно пить боржоми. Надо было нашим спортивным чиновникам ещё в декабре 2017 зал......я - поедем только командой, с гимном, флагом и соответствующей формой. Наших при таких условиях просто не допустили бы, без всякого бойкота и отстранения на две олимпиады. Вместо этого все эти жуковы начали жевать сопли - типа хорошо хоть так закончилось. Не закончилось. Один раз унизили, будут унижать и дальше.
19:58
Булл
Какой то дешевый прогон от чепушилы немецкой - Баха! Выход здесь только один - Обьединяться с Китаем и создавать свой МОК! С этими лицемерами и американскими жополизами уже не договориться! Неужели наше руководство это не понимает?!
19:56
old grumbler
Россияне имеют возможность принять участие в Играх, но только молодое поколение чистых российских спортсменов..... Для массовки нас пустили на олимпиаду. Что бы показать всем как плохо выступают россияне без допинга. Ну а мы и рады... стараться перед теми кто нас за людей не считал и не считает... Народ который чужой и Европе и Азии и там и там за своих не принимают!!!
19:40
джей
Наличие в МОК таких руководителей как Бах и ему подобных - унижает и дискредитирует олимпийское движение. Пусть соревнуются астматики со справками и другие "чистые" спортсмены с Запада. Нашим ехать на такую олимпиаду не нужно - БОЙКОТ !!!!
19:39
old grumbler
Ну что белые индейцы дождались? Теперь за нас решают кому можно, а кому нельзя на олимпиаду, а мы отвечаем... примного благодарны барин за доброту твою и щедрость...
19:36
S-E fan
И после всех этих подлянок от чМОКа некоторые особо одаренные всё ещё готовы туда ехать и терпеть дальнейшие унижения!
19:34
Brother Beyond
А где-то в Штатах упал со смеху под стол Гэтлин.
19:34
lapp
Страна, официально не участвующая в олимпиаде, не может её бойкотировать. Это как тебя не пригласили на день рожденья, а ты говоришь да я специально не приду, назло всем
19:31
Сталин И В 1945
Бах-бух! Бах-бултых!
19:28
tryam
Бойкот пи ля ть. пусть его сожрут страны и спонсоры )
19:18
Kol1979
Критерий чистоты спортсменов - их возраст. Это что-то новое! Что же эти протухшие под допингом коррупционеры тогда делают на столь важных и ответственных постах? Ну ка пшли вон, вы токсичны и дискредитируете международную организацию!
19:10
lapp
Подозреваю, что это далеко не финал унижений. Дальше, скорее всего будет накат на наших фигуристок. Девчонки молодые, их легко вывести из психологического равновесия. Например в последний момент не допустить тренеров на олимпиаду, под предлогом того, что те тренировали спортсменов в Сочи.
19:05
tryam
а там при интервью.... Жукова не видно было случаем без штанов?
18:56
usuns
позволит не допустить фактов обнаружения допинга во время или после Олимпиады>> т.е. вероятность обнаружения допинга у нероссийских спортсменов изначально равна нулю?))))
18:51
sdf_1
Да ладно дурака валять. Бах и Фурнейрон отсеивают наших лучших спортсменов по одной причине: чтобы сборные Германии и Франции положили в свои копилки те медали, которые должны были взять русские. Поэтому Бах с Фурнейрон и отказывают в выступлении на Олимпиаде и тем спортсменам, на которых даже безумный Родченков ничего не смог найти. Бах с Фурнейрон могут болтать про "чистоту" спорта всё, что им угодно, но во главе всего стоит их шкурный интерес. Образно говоря, это гиена с шакалом, которые пришли пожрать после пиршества тигров. К сожалению, мы в этой истории являемся ягнятами для стола буржуйских тигров, шакалов и гиен, но это исключительна заслуга Мутко и Жукова
18:50
SS-1525-Sergey
Бах почему тогда нечистые и неотмытые едут из других стран? Или бы это унизило страны другие и спортсменов?
18:49
Джон....Сильвер
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср Томми и Валери, вы КРРРРРРРАААААААААсавы!!!!!! Вот сейчас и проверим уровень патриотизма, товарищества, солидарности и совести у допущенных и собравшихся ехать..... 18:35 - Какой к чертям патриотизм. Им Володя велел ехать! Тупое быдло тоже выполнить волю вождя! Иногда кажется, что, если Володя велит всем своим задолизам харакири сделать - они это с радостью сделают! А по всем центральным каналам телевидения и радио это будет восхваляться!
18:38
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср
Томми и Валери, вы КРРРРРРРАААААААААсавы!!!!!! Вот сейчас и проверим уровень патриотизма, товарищества, солидарности и совести у допущенных и собравшихся ехать.....
18:35
GerychZ ✯
Лживая мразь...
18:30
Джон....Сильвер
В том то и дело, что эпоха безмедалья затянется теперь на десятилетия! Господин Мутко постарался, чтобы новое поколение либо зависело от допинга, либо ничего из себя не представляло. Не было конкурентоспособным. Да, сограждане, такого уныния в нашем спорте никогда не было. А будущее его еще мрачней! Мало того, что наш спорт стал в разы хуже советских времен - по абсолютно всем показателям, так умудрились запороть даже взрощенный пьяным Ельциным теннис! Пока еще волейбол дышит, который тоже поддерживался пьяным Ельциным! При Володе, особенно в последнее десятилетие угробили все! Зато стадионы настроили! Для кого? Чтоб там потом Киркоровы пели? Футбол то у нас мертвее мертвого!
18:30
Rexik
А этот придурок не думает, что его сейчас грохнут и свалят все на Россию? Вполне в духе спецслужб. Очень удобно будет в Пхенчане пристрелить его и еще пару десятков сотрудников МОК. Все же поверят, что это месть России.
18:29
RW_55
пидрила
18:27
shpasic
жаль только, что молодому поколению чистых атлетов из России - которые уж точно чистые, кстати, не дали шанса соревноваться с такими же чистыми атлетами всего остального мира.
18:26
андрей Щ
Я для себя решил не смотреть олимпиаду вообще,не покупать товары с олимпийской символикой и товары всех спонсоров олимпийских игр .Это будет мой личный протест против политики МОК.
18:24
Свинству Бой!
слюнтяй наймит, продался пиндостану. Теперь им подмахивает усиленно.
18:22
Beard
Походу медали Ана тоже с "душком"!
18:22
mayornataly
Кто на другое отношение рассчитывал то??? Горе-выступальщики которые хотели всех порвать? Ну так их сейчас на первой комиссии прорядят, а на второй остатки выгонят... Поедут на 90% сопляки, которые не претендуют на медали...
18:17
Джерри. Без Тома.
Угу. Букин, конечно, прям старик стариком, у которого за плечами 3 Олимпиады.
18:10