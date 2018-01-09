Томас Бах: "Решение КНДР - большой шаг для олимпийского движения"

Президент МОК Томас Бах назвал важным шагом для олимпийского движения согласие КНДР направить делегацию на Олимпиаду-2018. Во вторник состоялся первый раунд диалога между КНДР и Кореей по нормализации отношений между странами. В частности, обсуждалась поездка северокорейских спортсменов на Игры в Пхенчхан.

- Эти предложения - большой шаг для олимпийского движения, - цитирует Inside the Games Баха. - МОК приветствует согласование вопросов между Кореей и КНДР.