18:18 9 января | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Томас Бах: "Решение КНДР - большой шаг для олимпийского движения"

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Президент МОК Томас Бах назвал важным шагом для олимпийского движения согласие КНДР направить делегацию на Олимпиаду-2018. Во вторник состоялся первый раунд диалога между КНДР и Кореей по нормализации отношений между странами. В частности, обсуждалась поездка северокорейских спортсменов на Игры в Пхенчхан.

- Эти предложения - большой шаг для олимпийского движения, - цитирует Inside the Games Баха. - МОК приветствует согласование вопросов между Кореей и КНДР.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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YurovTheBest

странно. идёт наперекор своим заокеанским хозяевам.

18:22 9 января