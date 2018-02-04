Томас Бах: "Решение CAS не означает, что россияне получат приглашения на Игры от МОК"

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил о том, что организация разочарована решением Спортивного арбитражного суда (CAS), который удовлетвори апелляции 28 российский спортсменов. По словам руководителя, в МОК не ожидали, что суд в Лозанне вынесет подобное решение.

- Это решение было очень удивительным и разочаровало МОК, - сказал Томас Бах. - Мы никак этого не ожидали. К сожалению, мы пока знаем о причинах только в нескольких предложениях пресс-релиза, потому что панель арбитров пока не предоставила нам мотивировочную часть. Мы попросили арбитров ускорить, но нам сказали конец февраля.

Это очень неудовлетворит расклад, учитывая серьезность дел. Исполком МОК не удовлетворяет подход CAS. Мы обсуждали эту ситуацию вчера и сегодня. Мы считаем, что это решение показывает, что срочно необходима реформа во внутренней структуре CAS. Особенно, в том плане, чтобы CAS мог лучше управлять качеством своей юрисдикции. Мы продолжаем оставаться в контакте с CAS и уже направили этот запрос президенту CAS, который очень высоко оценил эту инициативу. Мы почти уверены, что он рассмотрит его.

Что касается дел российских спортсменов, отсутствие санкций со стороны CAS не означает, что они могут получить приглашения от МОК. Это привилегия получить приглашение, которая предназначена для "чистых" российских спортсменов. Мы будем придерживаться решения исполкома МОК от 5 декабря и переправили эти дела комиссии Фурнерон. Эта комиссия вынесет свои рекомендации для комисси Ховарц, и окончательное решение, надеюсь, будет принято в течение следующих пары дней. (Наталья МАРЬЯНЧИК)

Напомним, что CAS объявил, что полностью удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов на решение МОК об их пожизненном отстранении от Олимпиад и аннулировании результатов с Игр в Сочи.

Санкции с этих атлетов сняты, их результаты, показанные на Олимпиаде-2014, восстановлены. Олимпийский комитет России попросил МОК прислать приглашения на Игры-2018 на 15 представителей делегации.

Пресс-конференция Томаса Баха. Live!