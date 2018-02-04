Томас Бах: "Решение CAS не означает, что россияне получат приглашения на Игры от МОК"

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил о том, что организация разочарована решением Спортивного арбитражного суда (CAS), который удовлетвори апелляции 28 российский спортсменов. По словам руководителя, в МОК не ожидали, что суд в Лозанне вынесет подобное решение.
- Это решение было очень удивительным и разочаровало МОК, - сказал Томас Бах. - Мы никак этого не ожидали. К сожалению, мы пока знаем о причинах только в нескольких предложениях пресс-релиза, потому что панель арбитров пока не предоставила нам мотивировочную часть. Мы попросили арбитров ускорить, но нам сказали конец февраля.
Это очень неудовлетворит расклад, учитывая серьезность дел. Исполком МОК не удовлетворяет подход CAS. Мы обсуждали эту ситуацию вчера и сегодня. Мы считаем, что это решение показывает, что срочно необходима реформа во внутренней структуре CAS. Особенно, в том плане, чтобы CAS мог лучше управлять качеством своей юрисдикции. Мы продолжаем оставаться в контакте с CAS и уже направили этот запрос президенту CAS, который очень высоко оценил эту инициативу. Мы почти уверены, что он рассмотрит его.
Что касается дел российских спортсменов, отсутствие санкций со стороны CAS не означает, что они могут получить приглашения от МОК. Это привилегия получить приглашение, которая предназначена для "чистых" российских спортсменов. Мы будем придерживаться решения исполкома МОК от 5 декабря и переправили эти дела комиссии Фурнерон. Эта комиссия вынесет свои рекомендации для комисси Ховарц, и окончательное решение, надеюсь, будет принято в течение следующих пары дней. (Наталья МАРЬЯНЧИК)
Напомним, что CAS объявил, что полностью удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов на решение МОК об их пожизненном отстранении от Олимпиад и аннулировании результатов с Игр в Сочи.
Санкции с этих атлетов сняты, их результаты, показанные на Олимпиаде-2014, восстановлены. Олимпийский комитет России попросил МОК прислать приглашения на Игры-2018 на 15 представителей делегации.
Dzhan
Бах явно не в себе. Не пора ли проверить на допинг. Перевозбуждённое состояние.
20:20
bond1951
скотоублюдок правит миром спорта.............. неужели великая РОССИЯ не может поставить этого зарвавшегося чинушу на место компрамат на него не найти не смешите...........их же оружием надо мочить ...........
14:09
swert
В год 75-ти летия Сталинградской битвы, сын солдата вермахта заставил Россию выступать под белым флагом
13:51
NapoliFC
Томас Бах видимо и сейчас употребляет допинг, ВАДА об этом знает вот он и вертится как блоха на стекле.
12:43
garrye95
Это означает что МОК попадёт в будущем на очень большие деньги. А так, конечно, банкуйте. Пока.
12:25
mobile_actor
Интересно, Бах и в самом деле пытается исправить ошибки, сделанные МОК, или просто делает вид?
12:08
andyk82
anhora Бах зомбирован что ли? Или он решил, что МОК это его частная лавочка и он не подсуден? Ну его тогда можно поздравить с началом развала олимпийского движения! 11:41------------------------------ Думаю, он между двух огней! Минфин США просто так деятельностью организаций не заинтересовывается. Понимает, что речь о следующем сроке в МОК не стоит, НО ОН ВЕДЬ ЕЩЕ ТАК МОЛОД...
12:06
Джерри. Без Тома.
При Самаранче и даже Рогге такого безобразия не было.
12:06
Richter-00
Очень странное поведение Баха. А если CAS принял бы прямо противоположное решение по отношению к 28 российским спортсменам, то что? Бах радовался бы и что такое решение было бы очень не удивительным и обрадовало бы МОК? А может Баху надо было бы сразу признать поражение?
11:48
spetrov
Решение CAS означает, что у вас нет веских оснований для того, чтобы не пригласить. А так-то вы можете сделать все, что угодно, какие сомнения.
11:46
anhora
Бах зомбирован что ли? Или он решил, что МОК это его частная лавочка и он не подсуден? Ну его тогда можно поздравить с началом развала олимпийского движения!
11:41
лесоруб Федя
Рыба он... Или (с)удак, или (щ)ука...
11:40
inspire
Исполком МОК не удовлетворяет подход CAS. Мы обсуждали эту ситуацию вчера и сегодня. Мы считаем, что это решение показывает, что срочно необходима реформа во внутренней структуре CAS. ============== а может нечего на зеркало пенять коль рожа крива?
11:40
SS-1525-Sergey
Может быть реформа МОК, нужна и Баха в отставку, что кривду выдал за правду!
11:37