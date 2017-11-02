Томас Бах: "Примем все решения в отношении российских спортсменов в декабре"

Президент МОК Томас Бах сегодня выступил с заявлением о проблеме российского допинга. Он сообщил, что решение в отношении участия российских спортсменов в зимней Олимпиаде-2018 в Пхенчхане будет принято в декабре.

– Если манипуляции с пробами Олимпиады-2014 будут доказаны, то это атака на целостность МОК и Олимпийских игр в целом, – цитирует Баха официальный сайт МОК. – Уверен, что мы примем все решения в отношении российских спортсменов в декабре. В олимпийском движении все имеют одинаковые права и обязанности. Каждый заслуживает право на честную процедуру.

Накануне комиссия МОК под руководством Дениса Освальда вынесла первое решение по индивидуальной ответственности российских участников Олимпиады-2014 в использовании запрещенных методов. Она признала лыжников Александра Легкова и Евгения Белова виновными в манипуляциях с допинг-пробами во время Олимпиады в Сочи и выступила за их пожизненную дисквалификацию. Легков также лишится титула олимпийского чемпиона, завоеванного в масс-старте на 50 км на Играх-2014, а команда России - серебра в эстафете.

Комиссия Освальда в ближайшее время опубликует вердикт по делам еще четырех лыжников – Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгении Шаповаловой и Юлии Ивановой – в ходе расследования об обвинении России в допинг-махинациях во время Игр-2014 из доклада независимого следователя ВАДА Ричарда Макларена. Его первая часть была обнародована 18 июля 2016 года, перед Олимпиадой в Рио, а вторая – 9 декабря 2016-го. Позже в МОК рассмотрят дела представителей других видов спорта из России, выступавших на домашней Олимпиаде и попавших под подозрение.