10:57 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Томас Бах: "Пхенчхан готов к Олимпиаде, остались мельчайшие детали"

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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах отметил, что Пхенчхан подготовил прекрасную инфраструктуру к предстоящим зимним Олимпийским играм, город почти готов. 

- Все сооружения и площадки готовы, остались последние мельчайшие детали, - приводит ТАСС слова Баха. - Все площадки великолепны, также как и олимпийская деревня. По моему опыту, это одна из лучших олимпийских деревень, если вообще не лучшая. Общался со многими спортсменами, они очень довольны, благодарю оргкомитет за проделанную работу.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4928381

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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staerswimmer23

Одни и те же слова каждую олимпиаду, единственное исключение, на американскую все плевались!

14:03

Richter-00

Как бы эти мельчайшие детали, не превратились в мельчащие.

12:40

drJekil

это там где наших спортсменов в бывшую тюрьму заселили?) ну, естественно, такого разнообразия, наверное, нигде не было)

11:04