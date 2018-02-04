Томас Бах: "Пхенчхан готов к Олимпиаде, остались мельчайшие детали"

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах отметил, что Пхенчхан подготовил прекрасную инфраструктуру к предстоящим зимним Олимпийским играм, город почти готов.
- Все сооружения и площадки готовы, остались последние мельчайшие детали, - приводит ТАСС слова Баха. - Все площадки великолепны, также как и олимпийская деревня. По моему опыту, это одна из лучших олимпийских деревень, если вообще не лучшая. Общался со многими спортсменами, они очень довольны, благодарю оргкомитет за проделанную работу.
staerswimmer23
Одни и те же слова каждую олимпиаду, единственное исключение, на американскую все плевались!
14:03
Richter-00
Как бы эти мельчайшие детали, не превратились в мельчащие.
12:40
drJekil
это там где наших спортсменов в бывшую тюрьму заселили?) ну, естественно, такого разнообразия, наверное, нигде не было)
11:04