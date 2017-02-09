Томас Бах: "Олимпийские игры-2018 дадут Южной Корее возможность удивить мир"

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах подчеркнул, что Игры 2018 года дадут Южной Корее возможность удивить весь мир. По его словам, для страны это возможность написать новую главу спортивной истории. Зимняя Олимпиада пройдет в Пхенчане с 9 по 25 февраля.

- Остается ровно год до того момента, когда Южная Корея начнет творить историю, - приводит пресс-служба МОК слова Баха. - Страна получит возможность удивить весь мир. Проведение Игр открывает уникальные возможности для написания новой главы в вашей спортивной истории.