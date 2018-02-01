Томас Бах: "Олимпийская деревня в Пхенчхане - одна из лучших, если не лучшая в истории"

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах отметил, что олимпийская деревня в Пхенчхане – одна из лучших, если не лучшая в истории Олимпийских игр.

Сегодня деревни для проживания спортсменов во время Олимпиады и Паралимпиады 2018 года были официально открыты в горном и прибрежном кластерах.

– Дорогие друзья, рад поприветствовать вас в олимпийской деревне, это сердце Олимпийских игр, – цитирует Баха "Р-Спорт". – Теперь мы можем сказать, что это одна из лучших, если не лучшая деревня в истории Олимпийских игр. Это не только место, где будут жить спортсмены, это место, где спортсмены могут почувствовать дух Олимпийских игр, найти друзей", – заявил Бах на открытии олимпийской деревни.