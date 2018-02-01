09:19 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Томас Бах: "Олимпийская деревня в Пхенчхане - одна из лучших, если не лучшая в истории"

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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах отметил, что олимпийская деревня в Пхенчхане – одна из лучших, если не лучшая в истории Олимпийских игр.

Сегодня деревни для проживания спортсменов во время Олимпиады и Паралимпиады 2018 года были официально открыты в горном и прибрежном кластерах.

– Дорогие друзья, рад поприветствовать вас в олимпийской деревне, это сердце Олимпийских игр, – цитирует Баха "Р-Спорт". – Теперь мы можем сказать, что это одна из лучших, если не лучшая деревня в истории Олимпийских игр. Это не только место, где будут жить спортсмены, это место, где спортсмены могут почувствовать дух Олимпийских игр, найти друзей", – заявил Бах на открытии олимпийской деревни.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/winter2018_news/20180201/1131869285.html

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Джон....Сильвер

В Сочи он говорил тоже самое. Лицемер!

10:21

gayduk

Очень напоминает ему славное немецкое прошлое - концлагеря!

10:20

Serenky25

Человек с низкой социальной ответственностью.

09:59