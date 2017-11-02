Томас Бах: "Олимпиада должна быть за пределами политики"

Президент МОК Томас Бах рассчитывает, что никакая сборная не пропустит Олимпиаду-2018 по политическим мотивам. Ранее опасения по поводу соблюдения норм безопасности в Корее высказывали представители ряда стран.

– Олимпийские игры, выполняя свою миссию, должны быть за пределами политики, – цитирует Inside the Games Баха. – Все должны быть равны, всех мы должны приветствовать. Игры должны помогать диалогу. Они должны строить мосты, а не стены. Поэтому ни одна из сборных нам не заявляла об опасениях и сомнениях по поводу участия в Олимпиаде. Безопасность – это наш приоритет, поэтому мы будем следить за ситуацией. Будем прислушиваться к НОК и обеспечивать их безопасность.