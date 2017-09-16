Томас Бах: "Олимпиада-2018 не должна затемняться продолжающимся процессом по делу России"

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах надеется, что Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане не будут омрачены продолжающемся расследованием нарушений антидопинговых правил в российском спорте. Также он надеется, что работа комиссий завершиться до старта Игр.
- Олимпийские игры в Пхенчхане не должны затемняться продолжающимся процессом по делу России, - цитирует ТАСС Баха. - Я уверен, что комиссия Самуэля Шмидта закончит свое расследование до Игр в Пхенчхане, никто не заинтересован в том, чтобы затягивать.
Что касается признания российской стороной доклада Макларена, то мы видим публикации противоречивых заявлений. Однако это только небольшая, символическая часть, и одно только признание не даст забыть того, что произошло в прошлом. Это может помочь комиссии Шмидта сформировать рекомендацию, но это не даст забыть о прошлом.
zleshchankina
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