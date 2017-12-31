Томас Бах не считает наказание для российских олимпийцев слишком мягким

Президент МОК Томас Бах в интервью Welt am Sonntag подчеркнул, что наказание для российских спортсменов за антидопинговые нарушения не было слишком мягким. Напомним, что МОК пожизненно отстранил от участия в Играх ряд спортсменов, признанных виновными в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде-2014. На Игры-2018 в Пхенчхан россияне поедут под нейтральным флагом и названием "Олимпийские атлеты России". Кроме того, вице-премьер РФ Виталий Мутко был пожизненно отстранен от участия в Олимпиадах.

- Так считают в основном в Германии. Это очень далеко от правды, судя по реакции россиян и тому, что Виталий Мутко планирует оспорить это решение через суд, - сказал Бах.