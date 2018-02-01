Томас Бах: "Надеюсь, что Игры-2018 откроют дверь в более светлое будущее на Корейском полуострове"

Президент МОК Томас Бах отметил, что олимпийский дух – это уважение, диалог и понимание. Бах также выразил надежду, что Олимпийские игры-2018 откроют дверь в более светлое будущее на Корейском полуострове.

– Олимпийский дух – это уважение, диалог и понимание, – цитирует пресс-служба МОК Баха. – Мы надеемся, что Олимпийские игры-2018 откроют дверь в более светлое будущее на Корейском полуострове и весь мир присоединится к этому празднику.

Напомним, что в начале этого года наметилось потепление в отношениях между Сеулом и Пхеньяном. По итогам нескольких раундов переговоров были достигнуты договоренности относительно отправки делегации чиновников и артистов из КНДР на Олимпиаду в Пхенчхане. Затем представители Кореи и КНДР согласовали с Международным олимпийским комитетом участие северокорейских спортсменов в Играх.