Томас Бах: "Мы не можем оказаться в ситуации, когда CAS рискует потерять доверие спортсменов"

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил о необходимости реформирования CAS. По его словам, спортсмены не хотят в будущем повторения ситуации. Напомним, что CAS на днях удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов на недопуск МОК к Олимпиаде в Пхенчхане и отстранение от Игр.

​– Я представил президенту CAS мистеру Джону Коутс проект реформы внутренней структуры суда, – отметил Бах. – Это позволило бы повысить эффективность и качество работы. Он поблагодарил меня за работу, и теперь он будет изучать этот проект совместно с другими руководителями CAS.

Мое предложение о реформе в любом случае не будет ретроспективно. Речь идет только о будущем. Это не только право, но и обязанность МОК выражать свое беспокойство по этому поводу. Мы не можем оказаться в ситуации, когда CAS рискует потерять доверие со стороны спортсменов. Мы обязаны делать свою работу и выдвигать предложения, как это можно исправить и защитить права спортсменов. Вчера у меня была встреча со спортсменами, и это была центральная тема. 99 процентов вопросов были об этом. Спортсмены хотели знать, что можно сделать, чтобы такая ситуация не повторилась. (Наталья МАРЬЯНЧИК)