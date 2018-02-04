Томас Бах: "Мы не можем оказаться в ситуации, когда CAS рискует потерять доверие спортсменов"

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил о необходимости реформирования CAS. По его словам, спортсмены не хотят в будущем повторения ситуации. Напомним, что CAS на днях удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов на недопуск МОК к Олимпиаде в Пхенчхане и отстранение от Игр.
– Я представил президенту CAS мистеру Джону Коутс проект реформы внутренней структуры суда, – отметил Бах. – Это позволило бы повысить эффективность и качество работы. Он поблагодарил меня за работу, и теперь он будет изучать этот проект совместно с другими руководителями CAS.
Мое предложение о реформе в любом случае не будет ретроспективно. Речь идет только о будущем. Это не только право, но и обязанность МОК выражать свое беспокойство по этому поводу. Мы не можем оказаться в ситуации, когда CAS рискует потерять доверие со стороны спортсменов. Мы обязаны делать свою работу и выдвигать предложения, как это можно исправить и защитить права спортсменов. Вчера у меня была встреча со спортсменами, и это была центральная тема. 99 процентов вопросов были об этом. Спортсмены хотели знать, что можно сделать, чтобы такая ситуация не повторилась. (Наталья МАРЬЯНЧИК)
максималист
В России нет спортивных юристов. Эти дела выиграли швейцарские юристы, которым подносили необходимые документы юристы из России. Люди, называющие себя спортивными юристами из России, которые говорят, что нужно было их слушать, просто болтуны. По интервью становится понятно, что Бах готов допустить наших дисквалифицированных. Речь идет о будущем.
16:05
matvey2000
Бах выглядит как годовалый младенец - крепко обделался, но головку держит твёрдо...
15:50
rusfed 2.0
Вообще, надо понимать, что России жутко повезло с составом суда, выносившим решение: нас судили 2 немцев, австриец и француз иранского происхождения. Все - представители континентального права. Если бы состав был преимущественно англосаксонский (что иногда бывает, как я уже замечал по другим решениям суда), далеко не факт, что судебное решение оказалось таким же. Не из-за политизированности англосаксов, а из-за различного правотолкования
15:45
джей
Предложил вариант реформы : если рассматриваются дела российских спортсменов , то они априори виновны. Нужно срочно реформировать МОК , а не CAS !!!
15:28
SachkovA1982
Что сделать? Нормально и объективно проводить расследования.
15:13
ramires92
Это прямая попытка давления на КАС и манипуляция общественным мнением! А как же знаменитая западная независимая судебная система?! Как может любая организация такое предлагать? Что значит реформировать? Чтобы иметь карманный суд МОК?!
14:54
Dr. XuMuK
Выглядит так, как если бы Бах хотел выставить себя эдаким сверх-союзником России, который, якобы вопреки немыслимому давлению западных стран, все-таки разрешил спортсменам ехать на игры, сохранил для России командные виды, и так далее. Одним словом, верх компромисса чуть ли не за гранью возможного (при этом реально "подчистив" почти всех предполагаемых чемпионов, как и было приказано). А тут вдруг - бах! - оказывается, что он в совсем другую сторону подыгрывал, а нормальный суд оказался куда более "пророссийским", чем он сам, и "подчищенных" чемпионов - о боже! - оправдал. В результате - не угодил ни тем, ни этим, обе стороны хотят его крови, а крыть ему и нечем... Ох, незавидная у него сейчас ситуация... ничего не напоминает из недавней истории одной известной страны?
14:46
Iz_naroda
Этого баха самого нужно реформировать. Что-то у него неправильно щёлкает в пустой голове и набитых карманах.
14:24
zoolord
А меня на это собрание почему-то не пригласили? Надо реформировать МОК в первую очередь. И с каждого огромный штраф за наглую ложь. Я очень надеюсь, что все спортсмены подадут на него жалобу с компенсацией в 6 нолей.
13:57
Назаренко
А следствие пиндосами уже начато... Пора бы об отставке подумать, пока не поздно...
13:40
Мастер_Шифу
Это не CAS рискует потерять доверие со стороны спортсменов, а МОК. В корне не верно мыслит Бах.
13:38
zapravduy
Такой МОК никому не нужен. Как бы еще так сделать, чтобы они это поняли?
13:34
sat3691
Пока МОК и ВАДА потеpяли pепутацию.А уж сам БАХ вообще без pепутации.Думаю забегал ,потому что США откpыли дело по финансовым махинациям в МОКе.Заочно отмазывается.Типа я ваш...меня не надо...
12:53
Lars Berger
Похоже, Бах не отрываясь смотрит у кра инские телеканалы...)
12:50
Е.Л.
Томас Бах и Ко: "Не хочу быть вольною царицей, Хочу быть владычицей морскою, ... Чтоб служила мне рыбка золотая И была б у меня на посылках». Сам, наверное , не читал и не знает, чем такое заканчивается...
12:42
Haiaxi
А ООН Мок не собирается реформировать случайно?
12:37
grad45
Бах говорит о чистых спортсменах и противоречит сам себе... Так оправданные и есть чистые спортсмены и не приглашать их ты не имеешь права!!! Олимпиада - это не частная лавочка, кручу-верчу, как хочу... Сегодня ты во главе, а завтра пинок получишь за свои деяния!!!
12:35
aech_63
доктор Геббельс в стороне нервно курит бамбук
12:34
barbos-68
А ВАДА ему не приходит в голову предложить реформировать? Или МОК?
12:32
NapoliFC
Сами назначили CAS последней инстанцией судебной, а теперь недовольны решением... и давят на суд, классика - недовольный чиновник пытается заставить суд принять нужное ему решение.
12:31
Richter-00
После решения CAS Бах играется в слова. Нет бы признаться в поражении и всё.
12:25
anhora
Всё как обычно... Всё, что делается, делается во благо оскорблённой стороны. Только она, глупенькая, этого не понимает. Лицемеры чёртовы.
12:20
aдвокат Хиддинк смеётся первым..
Рука тянется к гашетке...
12:12
ЛокоМотив
как может МОК возглавлять такой дилетант и неудачник с полным отсутствием профессионализма,лох доверившийся кучке жуликов,сумасшедших и прохиндеев
12:09
top220
лесоруб Федя ----- всё четко и по делу сказал. Молодец!
11:52
Весёлый©
"Более 80 процентов из этого списка не участвовали в Играх-2014 в Сочи. Это новое поколение российских спортсменов" (из прошлых объявлений). Это их подстраховка, их критерии защиты чистых спортсменов. "Таким было решение администрации, примите это как данность" (с) но популяция Россиюшки, в которой победил ресентимент, продолжит рассуждать о существовании заговора против Великой и Могучей.
11:51
spetrov
лесоруб Федя :) +1
11:47
kashenko_oleg
Маразм старого фашиста. Не добили в своё время...
11:44
лесоруб Федя
Всё правильно, нужно набрать ещё более послушных арбитров. И эти люди будут нас учить демократии... Басманный суд им не нравится, понимаешь...
11:44
Felix BARSA
Вот пукан у Баха рвет, обгадил Россию и думает, как бы не понести наказание...
11:42