Томас Бах: "МОК сделает все, чтобы решение CAS было изменено"

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах отметил, что МОК намерен сделать все, чтобы решение Спортивного арбитражного суда (CAS) было изменено. Напомним, что CAS оправдал 28 российских спортсменов, которых МОК не допустил на Олимпиаду в Пхенчхане и отлучил от участия в Играх.

– Мы обсуждаем возможность апелляции и сделаем все, чтобы решение CAS было изменено, – сказал Томас Бах. – У нас есть две проблемы. Одна большая – мы сможем всерьез рассматривать апелляцию, только когда получим мотивировочную часть, которой у нас пока нет. Вторая – апелляция в Федеральный трибунал Швейцарии может быть в очень ограниченном числе случаев, и мы должны оценить, есть ли у нас шансы на успех. Если они будут, мы будем подавать апелляцию.