Томас Бах: "МОК сделает все, чтобы решение CAS было изменено"

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах отметил, что МОК намерен сделать все, чтобы решение Спортивного арбитражного суда (CAS) было изменено. Напомним, что CAS оправдал 28 российских спортсменов, которых МОК не допустил на Олимпиаду в Пхенчхане и отлучил от участия в Играх.
– Мы обсуждаем возможность апелляции и сделаем все, чтобы решение CAS было изменено, – сказал Томас Бах. – У нас есть две проблемы. Одна большая – мы сможем всерьез рассматривать апелляцию, только когда получим мотивировочную часть, которой у нас пока нет. Вторая – апелляция в Федеральный трибунал Швейцарии может быть в очень ограниченном числе случаев, и мы должны оценить, есть ли у нас шансы на успех. Если они будут, мы будем подавать апелляцию.
ALEKS49
Чует мое сердце, что все равно нас баБАХнут. Допустят одного-двух человек завтра и еще раз ножонки о триколор вытрут. В этом случае все-таки надо всем собрать чемоданы и вернуться на Родину. Американские бейсболы, футболы и НХЛ -хоккей живут без ОИ, прекрасно развиваются и являются национальной гордостью.
18:09
Основной
Все верно, допинговое зло от нашей клептократии должно быть наказано!!
17:59
alur66
Не ну откровенно просто заявляет что МОК тупо просто борется не с допингом а с РОССИЕЙ-уже скоты даже не скрывают своих целей. Ничего доказать не в состоянии-но все равно будут давить и давить. Олимпиада -это уже давно не чистый спорт а цирк по имени кто кого объегорит в фармацевтике. И наши все равно на это дерьмо едут-позор да и только.
15:26
AndreyIvanovich
Деньги заплачены, время прошло, а результата нет, вот его ножки и застряслись.
14:51
aug081266
А разве CAS это не высшая инстанция для разрешения спортивных вопросов?Или когда дело доходит до политики МОК меняет правила по ходу игры?Тогда может и наш Басманный суд вынесет постановление о коррупции и нарушение законности в самом комитете?Правил-то уже нет,каждый делает что хочет...
14:03
Tribunal Z
По Баху похоже наша зона должна плакать, не понимаю что наш следственный комитет спит. Нанесён урон государству и это статья, гражданин даже другой страны должен отвечать. Вот пусть следственный комитет и докажет что они работают, а не даром хлеб государства едят. Пусть арестуют и устроят показательный процесс.
13:53
nailsh78
тогда ВСК РФ должны мотивировать притормозить Корею с началом ОИ
13:22
NapoliFC
Давление высокопоставленного чиновника на суд - наипервейший признак коррупции, надо по образу и подобию США завести на Баха уголовное дело.
12:53
Весёлый©
Джерри. Без Тома. ___ Мы-то думали, что Томас - Russian bear, а он всего лишь Teddy bear.
12:51
vialiy
Видимо, много от мерикосов бабла бахнул...
12:50
Е.Л.
Томас Бах и Ко: "Не хочу быть вольною царицей, Хочу быть владычицей морскою, ... Чтоб служила мне рыбка золотая И была б у меня на посылках».
12:39
Richter-00
Бах нагло изворачивается, ибо может не получить от нас 15 млн долларов!!!
12:31
aech_63
Недобитый фаш, идейный потомок "сверхчеловеков" из фатерланда
12:18
ЛокоМотив
хорек -красивый и очень милый зверек,особенно в сравнении с фрицем,так что не надо оскорблять хорька
12:01
Сергей Барнаулец
СЭ, а что не так сказал?
11:54
Джерри. Без Тома.
Наглая немецкая морда. Сказано же (написано в хартии), что SAC - последняя инстанция. Хватит уже трепыхаться, лучше Серену и норвегов проверяй.
11:53
Сергей Барнаулец
Вот же гнида этот хорёк.
11:53
SERGEY111
До последнего решения CAS по российским спортсменам МОК и другие спортивные конторы все и всегда безоговорочно устраивало , а теперь все вдруг резко возбудились - как то это очень подозрительно и нелогично по отношению именно к русским .
11:52
Mikeroft
Бах попер на Россию. А это государство не последнее на планете Земля, как бы это не раздражало некоторых. И рычаги у России есть такие, что прибабаху может не поздоровиться. Теперь только застрелиться, как Дуркусы советуют.
11:46
spetrov
тем более что все финансовые транзакции по счетам олимпийских чиновников отслеживаются и, почти наверняка, можно найти повод для тех или иных обвинений. ----- Именно, Vlаdimir. Примеров давления на руководство тех или иных спортивных организаций в последнее время предостаточно. :) Да и не только спортивных. Один Стросс-Кан чего стоит. :)
11:37
Vlаdimir
Бах боится последствий, которые могут последовать из-за невыполненного заказа .... тем более что все финансовые транзакции по счетам олимпийских чиновников отслеживаются и, почти наверняка, можно найти повод для тех или иных обвинений.
11:33
Rexik
А может, Бах просто мстит за убитого русскими партизанами дедушку-эсэсовца?
11:30
Весёлый©
Бах не наш, вместо почетной должности в Гаспрёме по типу Шрёдера продался за банку колы, бигмак и пробник шампуня от перхоти!
11:27
spetrov
В данном случае Баха можно понять. Встаньте на его место. Выглядит спортивная организация, возглавляемая им, действительно глупо. "Честь мундира", то, се. В общем, у него и выбора-то большого нет. Другое дело, что он сам себя в такую ситуацию поставил.
11:25
ros
сколько же тебе заплатили то, очкастая свинья...
11:20
kolos249
Неспроста ПрибаБах так упирается по поводу недопуска россиян на ОИ, видно у америкосов на него есть убойный компромат.
11:16