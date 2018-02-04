11:25 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Томас Бах: "МОК открыл дорогу новому поколению российских спортсменов и дал им возможность участвовать в Играх"

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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что санкции в отношении ОКР и ряда спортсменов помогли молодым россиянам проявить себя для возможности участвовать в Олимпийских Играх-2018.

– Сейчас у нас совершенно иная ситуация, чем перед Рио, – сказал Бах. – У нас гораздо больше доказательств, свидетельств от мистера Родченкова и ВАДА, и от криминологической экспертизы. Это позволило нам принять санкции в отношении Олимпийского комитета России, исключить всех чиновников Министерства и нынешнего вице-премьера пожизненно от участия в олимпийских турнирах, и в то же время после тщательной проверки открыть дорогу новому поколению российских спортсменов и дать им возможность участвовать в Играх и стать в своей стране посланниками чистого спорта.

Эти спортсмены должны показать российскому обществу, что можно быть успешным и "чистым" от допинга. (Наталья МАРЬЯНЧИК)

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КОММЕНТАРИИ (7)
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sat3691

Ну пусть вот пpямо сейчас откpоет доpогу молодым немецким и самое главное амеpиканским споpтсменам.А мф за них поpадуемся.

12:30

Весёлый©

Мягко стелет, да жестко спать Россиюшке! (впрочем, пока еще можно вывесить флаг в спальне)

11:53

EVIL915

О своих детях заботься! А Россия сама решит, что с её детьми ей делать!

11:51

27Hoax

А может после тщательных проверок дать дорогу молодым незаангажированым руководителям МОК?

11:49

ivradm

Заботливый какой, о юных спортсменах России заботится. Главное ведь участие, а медальки пиндосы себе повезут. Учитесь молодежь у правильных спортсменов из правильных стран.

11:40

kashenko_oleg

Для нового поколения проводятся универсиады. Глава МОК некомпетентен в своей же сфере.

11:32

spetrov

С какой стати вы закрыли дорогу "старому" поколению, которое точно также успешно и "чисто" от допинга?

11:31