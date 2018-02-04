Томас Бах: "МОК открыл дорогу новому поколению российских спортсменов и дал им возможность участвовать в Играх"

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что санкции в отношении ОКР и ряда спортсменов помогли молодым россиянам проявить себя для возможности участвовать в Олимпийских Играх-2018.

– Сейчас у нас совершенно иная ситуация, чем перед Рио, – сказал Бах. – У нас гораздо больше доказательств, свидетельств от мистера Родченкова и ВАДА, и от криминологической экспертизы. Это позволило нам принять санкции в отношении Олимпийского комитета России, исключить всех чиновников Министерства и нынешнего вице-премьера пожизненно от участия в олимпийских турнирах, и в то же время после тщательной проверки открыть дорогу новому поколению российских спортсменов и дать им возможность участвовать в Играх и стать в своей стране посланниками чистого спорта.

Эти спортсмены должны показать российскому обществу, что можно быть успешным и "чистым" от допинга. (Наталья МАРЬЯНЧИК)

Пресс-конференция Томаса Баха. Live!