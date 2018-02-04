Томас Бах: "МОК открыл дорогу новому поколению российских спортсменов и дал им возможность участвовать в Играх"

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что санкции в отношении ОКР и ряда спортсменов помогли молодым россиянам проявить себя для возможности участвовать в Олимпийских Играх-2018.
– Сейчас у нас совершенно иная ситуация, чем перед Рио, – сказал Бах. – У нас гораздо больше доказательств, свидетельств от мистера Родченкова и ВАДА, и от криминологической экспертизы. Это позволило нам принять санкции в отношении Олимпийского комитета России, исключить всех чиновников Министерства и нынешнего вице-премьера пожизненно от участия в олимпийских турнирах, и в то же время после тщательной проверки открыть дорогу новому поколению российских спортсменов и дать им возможность участвовать в Играх и стать в своей стране посланниками чистого спорта.
Эти спортсмены должны показать российскому обществу, что можно быть успешным и "чистым" от допинга. (Наталья МАРЬЯНЧИК)
sat3691
Ну пусть вот пpямо сейчас откpоет доpогу молодым немецким и самое главное амеpиканским споpтсменам.А мф за них поpадуемся.
12:30
Весёлый©
Мягко стелет, да жестко спать Россиюшке! (впрочем, пока еще можно вывесить флаг в спальне)
11:53
EVIL915
О своих детях заботься! А Россия сама решит, что с её детьми ей делать!
11:51
27Hoax
А может после тщательных проверок дать дорогу молодым незаангажированым руководителям МОК?
11:49
ivradm
Заботливый какой, о юных спортсменах России заботится. Главное ведь участие, а медальки пиндосы себе повезут. Учитесь молодежь у правильных спортсменов из правильных стран.
11:40
kashenko_oleg
Для нового поколения проводятся универсиады. Глава МОК некомпетентен в своей же сфере.
11:32
spetrov
С какой стати вы закрыли дорогу "старому" поколению, которое точно также успешно и "чисто" от допинга?
11:31