Томас Бах: "МОК находится в тесном контакте с властями по ситуации на Корейском полуострове"

Президент МОК Томас Бах подчеркнул, что комитет активно работает над снятием политического напряжения на Корейском полустрове в преддверии Олимпиады-2018 в Пхенчхане.

- Мы знаем о политической напряженности на Корейском полуострове, - цитирует официальный сайт МОК Баха. - МОК уже работает над этим вопросом с 2015 года. Это происходит в тесном контакте с лидерами правительств и национальных олимпийских комитетов. Во всех обсуждениях проведение зимних Олимпийских игр в Пхенчхане никогда не ставилось под сомнение. Напротив, мы чувствуем поддержку нашей позиции, что Олимпийские игры должны быть вне всякой политики. Олимпийские игры - это диалог, символ надежды и мира. В наши смутные времена это единственное событие, объединяющее весь мир. Мы внимательно следим за ситуацией, чтобы обеспечить мирную конкуренцию для Олимпиады-2018.