Томас Бах: "Есть сомнения по поводу решения CAS. Надо изучить мотивировку решений"

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах отметил, решение CAS по российским спортсменам вызывает большие вопросы. По его словам, суду необходимо срочно задуматься о реформах. Напомним, что CAS на днях удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов на недопуск МОК к Олимпиаде в Пхенчхане и отстранение от Игр.

– Мы не исключаем, мы не приглашаем некоторых спортсменов из России, – сказал Бах. – В прошлую пятницу швейцарский суд подтвердил этот подход, отклонив апелляции шести российских спортсменов, которые не получили приглашений. У нас есть некоторые сомнения по поводу решения CAS. И вызвал эти сомнения пресс-релиз CAS, и в частности тот факт, что они не сделали никаких выводов по систематическим манипуляциям с пробами в России.

Как вы можете не оценивать этот факт, имея дело с результатами этих манипуляций, с пробами спортсменов? Это все вызывает сомнения. Поэтому нам надо изучить мотивировку решений. Но это может оказать очень негативное влияние на будущее мировой борьбы с допингом. И это показывает, что реформа CAS должна происходить даже еще более срочно, чем мы планировали. (Наталья МАРЬЯНЧИК)