Томас Бах: "Есть сомнения по поводу решения CAS. Надо изучить мотивировку решений"

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах отметил, решение CAS по российским спортсменам вызывает большие вопросы. По его словам, суду необходимо срочно задуматься о реформах. Напомним, что CAS на днях удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов на недопуск МОК к Олимпиаде в Пхенчхане и отстранение от Игр.
– Мы не исключаем, мы не приглашаем некоторых спортсменов из России, – сказал Бах. – В прошлую пятницу швейцарский суд подтвердил этот подход, отклонив апелляции шести российских спортсменов, которые не получили приглашений. У нас есть некоторые сомнения по поводу решения CAS. И вызвал эти сомнения пресс-релиз CAS, и в частности тот факт, что они не сделали никаких выводов по систематическим манипуляциям с пробами в России.
Как вы можете не оценивать этот факт, имея дело с результатами этих манипуляций, с пробами спортсменов? Это все вызывает сомнения. Поэтому нам надо изучить мотивировку решений. Но это может оказать очень негативное влияние на будущее мировой борьбы с допингом. И это показывает, что реформа CAS должна происходить даже еще более срочно, чем мы планировали. (Наталья МАРЬЯНЧИК)
amilo
Ну так, то что Фуркад не дисквалифицирован, не означает, что он чистый. Это говорит только о том, что его не поймали. Пока.
14:18
sukhoy63
mobile_actor если считать подмену проб фактом, то спортсмен все равно не виноват, т.к. не несет ответственность за сохранность проб после сдачи. Если были манипуляции с пробами, то виноваты сотрудники ВАДА, которые допустили махинации. ВАДА, наученная горьким опытом, выставила в Корее 9 наблюдателей. Кто мешал ему сделать тоже самое в Сочи? Просто уж больно многим хочется наказать Россию за Крым, вся эта допинговая возня лишь предлог, отсюда и предвзятое отношение и двойные стандарты.
14:17
inspire
mobile_actor Что не означает, что эти спортсмены - чистые, так как факт подмены их проб остается фактом. =============== факт в переводе с латыни это свершившееся действие, что бы какое либо действие назвать фактом, нужны доказательства о том, что оно совершалось, а голословные заявления одного человека не могут быть фактом
14:17
andyk82
mobile_actor ---------------------------Нашатыря дали нюхнуть тебе? На четвертый день пришел в себя? Я уж думал, отботился... Аль методичку обновили?
14:14
inspire
mobile_actor Оправданные оправданы на основании того, что доказательств их соучастия в подмене их допинг-проб недостаточно, с точки зрения трибунала КАС. =============== да не недостаточно, а их просто нет, кроме слов Родченкова
14:11
Richter-00
Бах может не исполнить решение суда! Это грязное дело и чистая уголовщина!
13:15
sat3691
Есть сомнения в адеквадности Баха.СУД!!!!вынес pешение.Кто такой Бах.?Чтоб опpовеpгать pешение последней инстанции?Высший споpтивный аpбитpаж.Бах бывший фехтовальщик безо всякого обpазования.Ныне волею судеб возглавивший МОК.Сейчас МОК пpевpатилось в способ для отдельных людей делать для себя деньги.Бах тоже нечистоплотен.Именно поэтому Мин фин США окыл уголовное дело и финансовых махинациях в МОК.Бах это дело пpохавал и сейчас антиpоссийской деятельностью хочет отмазаться.Типа меня не тpогайте я свой.Думаю не пpокатит.Мухи отдельно-котлеты отдельно.
13:10
mobile_actor
Оправданные оправданы на основании того, что доказательств их соучастия в подмене их допинг-проб недостаточно, с точки зрения трибунала КАС. Что не означает, что эти спортсмены - чистые, так как факт подмены их проб остается фактом.
13:06
grad45
CAS выслушал каждого нашего спортсмена, разбирался детально. В отличие от комиссии МОК и ВАДА, на которой члены этой комиссии во время выступления наших спортсменов просто спали и зевали. Если бы суд был бы не справедлив, то почему 11 спортсменов были оправданы не полностью, а только частично?
12:42
inspire
mobile_actor А если предположить, что spetrov - марсианин? ============= это можно предположить, но вот то что ты дол*оеб предполагать не нужно - это аксиома )))
12:18
mobile_actor
А если предположить, что spetrov - марсианин?
12:10
spetrov
И вызвал эти сомнения пресс-релиз CAS, и в частности тот факт, что они не сделали никаких выводов по систематическим манипуляциям с пробами в России. ----- А если предположить, что во время работы комиссий проводились манипуляции с пробами? Или с отчетностью, доступ же к базе вроде как был. :) Так что реформа действительно нужна. Только не CAS, а WADA. Процесса допинг-контроля.
11:30