Томас Бах: "Есть надежда на компромисс по участию игроков НХЛ в Олимпиаде-2018"

Президент МОК Томас Бах отметил, что у него есть надежда на то, что лучшие игроки НХЛ примут участие в Олимпиаде-2018. В пятницу в Нью-Йорке прошла встреча Баха, главы ИИХФ Рене Фазеля и руководства лиги. Ранее НХЛ отказалась отпускать игроков на олимпийский турнир из-за того, что МОК не согласился оплачивать страховки и перелеты хоккеистов, как это было ранее.

- Это был скорее визит вежливости, - приводит ESPN слова Баха. - Встреча прошла в открытой и дружественной атмосфере. Надеюсь, она подготовила почву для успешных переговоров между НХЛ и ИИХФ. Мы хотим увидеть лучших игроков на Олимпиаде. Хоккеисты придерживаются этого мнения. У нас есть надежда, что компромисс будет найден.