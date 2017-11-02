Томас Бах: "Если манипуляции с пробами Олимпиады-2014 будут доказаны, то это атака на целостность МОК"

Президент МОК Томас Бах снова высказался о проблеме российского допинга. Он объяснил, в чем может быть разница в отношении к стране-хозяйке Игр-2014 по сравнению с ситуациацией перед Олимпиадой-2016 в Рио-де-Жанейро.

– До Игр в Пхенчхане осталось 98 дней, а у нас на руках доклад Макларена, – цитирует Isidethegames Баха. – Если манипуляции с пробами Олимпиады-2014 будут доказаны, то это атака на целостность МОК и Олимпийских игр в целом. В этом и заключается разница между тем, что есть сейчас, и тем, что было перед Рио. Необходимо справляться с теми вызовами, которые у нас есть. Наш приоритет заключается в защите "чистых" спортсменов.

Накануне комиссия МОК под руководством Дениса Освальда признала российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова виновными в манипуляциях с допинг-пробами во время Олимпиады в Сочи и выступила за их пожизненную дисквалификацию. Легков также лишится титула олимпийского чемпиона, завоеванного в масс-старте на 50 км на Играх-2014. Комиссия в ближайшее время рассмотрит дела еще четырех лыжников - Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгении Шаповаловой и Юлии Ивановой - в ходе расследования об обвинении России в допинг-махинациях во время Игр-2014 из доклада независимого следователя ВАДА Ричарда Макларена. Его первая часть была опубликована 18 июля 2016 года, перед Олимпиадой в Рио, а вторая - 9 декабря 2016-го.