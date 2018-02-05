Татьяна Тарасова: "Могу отдать правую руку, что наши спортсмены чистые"

Знаменитый тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась по поводу ситуации с российскими спортсменами перед Олимпиадой в Пхенчхане.
- Что нас ждет на Олимпиаде? Не нужно торопить события, мы каждый день узнаем какие-то новости. Спорт - это такая вещь, где нужно все время преодолевать. Поэтому нужно без паники, так говорил мой великий отец. - заявила Тарасова. - Едем в Корею, чтобы следующие поколения спортсменов могли спокойно будет приехать на Игры, со своим флангом, со своим гимном, со своим знаменосцем, которого мы бы сами выбрали.
- Какие прогнозы?
- Я не занимаюсь прогнозами, тот, кто готов к борьбе, должен побеждать.
- Из плюсов - зато никто не будет вспоминать о медальном зачете, который нервировал на предыдущих Играх?
- А что вспоминать, когда мы всегда были первыми? Это пусть они вспоминают!
- Готовы к провокациям на соревнованиях?
- Если они будут, мы будем на них реагировать. Мы всегда были к ним готовы.
- Уверены, что все российские спортсмены, который оправились в Пхенчхан, "чистые"?
- Я вообще была уверена в этом еще до их снятия. За наших спортсменов могу поручиться, могу правую руку отдать на то, что они чистые. Ксюша Столбова и Ваня Букина у меня тоже чистые! (Алексей ШЕВЧЕНКО)
rusfed 2.0
заголовок вырван из контекста - она имела в виду только фигуристов
22:36
при счете 0:4 судья сломал игру
Не указано чью именно правую руку, Татьяна Анатольевна) Свою, я думаю, в текущей ситуации закладывать ой как стремно). Предлагаю-таки Виталика Леонтича.
22:33
КолобокКолобков
Да погоди ты с правой рукой...Что же вы за клоуны??? Вот и Димон сегодня назвал решение МОК аморальным. иди ты...Типа европейский суд оправдал наших олимпийцев- а тут такое...А что же было месяц назад, уважаемые? Европейский суд так же оправдал товарища Навального, но наш МОК в лице Панфиловой так же не допустил его до выборов...Ну 1 в 1 ситуация. Что же вы , когда надо орете, что европейский суд вам не указ, а теперь вдруг- " аморально не исполнять постановления европейского суда"...Когда уже кончится этот цирк в стране ?
22:23
Весёлый©
Татьяна "Лакшми и Шива" Тарасова.
22:19
Stiffupperlip
Кому нужна бабушкина рука ? Риска никакого . Ну разве что перстней напялит, кто и покусится .
22:17