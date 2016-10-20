Татьяна Иванова: "Улетаю в Пхенчхан на сертификацию олимпийской трассы"

Российская саночница Татьяна Иванова в конце октября примет участие в процедуре сертификации (омологации) олимпийской санно-бобслейной трассы в южнокорейском Пхенчхане. По словам лидера сборной России, тестирование трассы будет длиться в течение недели.

– Мне придется пропустить тренировочный сбор команды в Сигулде, так как 24 октября я улетаю в Южную Корею на омологацию олимпийской трассы, – приводит "Р-Спорт" слова Ивановой. – Это будет повторная процедура сертификации, потому что не получилось провести ее в марте. Тогда мы сделали только три заезда с нижней точки трассы, но это было бессмысленно, потому что омологация должна проводиться с точки старта. В Корею приглашены по одной спортсменке из каждой страны, и мы будем тестировать трассу на протяжении недели. В Россию я вернусь 30 октября.

Я присоединюсь к команде на следующем сборе в Кенигзее, который будет очень важен. В январе 2017 года на этой трассе будет проходить чемпионат Европы. И после тренировок мы подумаем, какие выводы надо будет сделать – возможно, немного поменяем технику прохождения.

Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.