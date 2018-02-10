Светлана Журова: "У американца, развернувшего российский флаг, есть любимые атлеты из нашей страны"

Первый заместитель главы комитета Госдумы РФ по международным делам, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала поступок американского болельщика, который поднял российский флаг на трибунах во время церемонии открытия Олимпиады.

Она считает, что у каждого человека могут быть любимые спортсмены из других стран, и он готов их поддерживать даже с другим национальным флагом.

- Во время церемонии открытии Олимпиады американский болельщик развернул на трибунах российский флаг. Как относитесь к этому поступку?

- Мне вообще кажется, что в Корее люди поддерживают российских спортсменов. И сами корейцы, и болельщики из других стран. Это радует. Могу предположить, что у этого американского парня есть любимые атлеты из России. Это нормально. В спорте должны болеть не только за свои страны, но и за отдельных спортсменов. В России, кстати, многие поддерживали Болта. Насколько известно, в Корее люди будут активно болеть за наших фигуристок. Мы увидим еще много российских флагов в руках фанатов из других стран.

- Многих удивило, что именно американец развернул российский флаг.

- В спорте очень важны имена. У каждого болельщика могут быть любимые спортсмены из других стран и он готов их поддерживать даже с другим национальным флагом. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)