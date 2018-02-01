Светлана Журова: "Теперь медали у наших спортсменов никто не заберет"

Первый заместитель главы комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова считает, что после решения CAS, который полностью оправдал 28 российских спортсменов, пожизненно дисквалифицированных от участия в Играх, МОК придется давать разъяснения нашим спортсменам, если их не пригласят на Олимпиаду в Пхенчхане.

В МОК выразили разочарование оправдательным вердиктом суда, а также заявили о намерении обратиться в Федеральный суд Швейцарии после получения мотивировочной части.

– CAS – это судебный орган, а не какая-то независимая комиссия, у которой может быть предвзятое отношение. Для CAS выносить несправедливые решения репутационно очень опасно, – сказала Журова. – Особенно, когда по подобным случаям были вынесены положительные решения. Имею в виду ситуации с баночками. Если баночка была поцарапана или нарушена при транспортировке, и даже если в ней находилась положительная проба, все равно иностранный спортсмен оправдывался. Такие случаи уже были. Было бы странно, если бы спортивный арбитражный суд принял обратные решения именно по российским спортсменам. Таким образом, CAS был заложником своих предыдущих положительных решений.

У меня сложилось впечатление, что в деле были серьезные нестыковки. Судьи опрашивали спортсменов, а вот представители комиссии Освальда не всегда это делали. В CAS работают профессиональные люди, знающие законы и процессуальные процедуры, а в комиссии эти люди – общественники. Пусть и юристы. Они не могли иметь общей картины. А ведь любой суд имеет общую практику, когда были подобные случаи – прецеденты. Здесь закон равен для всех, и CAS так и поступил.

Конечно, это радостная новость, ведь спортсмены получают обратно медали. То есть их никто не заберет. Люди и не хотели их возвращать, потому что были уверены в своей чистоте. И оказались правы. CAS это подтвердил. Также, у тех, кто был в списках делегаций, появляется возможность все-таки поехать в Корею. Такие решения тоже принимались, например, по Юлии Ефимовой перед Рио. Поэтому МОК будет трудно сейчас отказать тем, кто был в первоначальном списке. Им придется давать разъяснения нашим спортсменам, если они вдруг их не пригласят. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

МОК: "Вердикт CAS не значит, что 28 оправданных спортсменов будут приглашены на Олимпиаду"