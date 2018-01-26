Светлана Журова: "Отстранены те, кто были духом и главной надеждой сборной"

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Государственной думы Светлана Журова высказала свое мнение по поводу решения Международного олимпийского комитета (МОК) отстранить ряд российских спортсменов от Олимпийских игр-2018.

По мнению Журовой, у спорсменов не остается времени на то, чтобы подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд.

– Это еще один объект возмущения, – цитирует RT Журову. – Не остается времени, чтобы подать апелляции в Спортивный арбитражный суд. Из-за большого количества критериев, представленных МОК, спортсмену очень тяжело понять, что именно стало причиной его недопуска до Игр.

Разобраться в этом будет тяжело не только адвокатам атлетов, но и судьям, которые должны будут принимать решение. Дисквалификация ряда лидеров обезглавила национальную команду России. Отстранены те, кто были духом и главной надеждой коллектива.

Ранее стало известно, что Ан, Шипулин и Устюгов были недопущены до участия в Олимпийских играх-2018. Спортсмены хоть и не были фигурантами разбирательств в рамках комиссии МОК Дениса Освальда, но все равно не получили приглашение на Игры.