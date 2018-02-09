Светлана Журова: "МОК оказал на CAS феноменальное давление, поэтому не ждала другого решения"

Первый заместитель главы комитета Госдумы РФ по международным делам, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова считает, что МОК оказал давление на Спортивный арбитражный суд (CAS), поэтому не стоило ожидать другого решения. При этом экс-спортсменка сказала, что ждет победы на Олимпиаде-2018 от хоккейной команды и в женском фигурном катании.

– Вердикт был ожидаемым, особенно после реакции МОК на решение CAS, когда наших ребят оправдали и сняли пожизненную дисквалификацию, – сказала Журова. – Для меня было понятно, что в этот раз CAS не пойдет нам на уступки, давление на суд со стороны МОК было оказано феноменальное. Бах уже хотел чуть ли не расформировать суд. Даже не представляю, как они себя чувствовали.

– Можете сделать прогноз, сколько золотых медалей завоюют российские спортсмены?

– Я всегда стараюсь сделать оптимистичный прогноз. Каждый спортсмен едет за победой. На Олимпиаде может выиграть любой, даже не фаворит, такое случалось на моих глазах. Хотя на чемпионатах мира такого не случается. Но сейчас непонятно, в каких условиях проживают спортсмены. Ведь в любой момент дня и ночи могут нагрянуть допинг-офицеры. Я даже спрогнозировать не могу, сколько завоюем медалей. Хотя жду победы от наших хоккеистов. Они были первыми, кто принял решение ехать на Олимпиаду. Если бы команда не поехала, я даже не знаю, решились бы на участие в Играх остальные спортсмены. Этот их посыл подстегнул ребят. И в женском фигурном катании наши юные девочки фавориты, сильнее их в мире нет. Их программы соответствуют тому состоянию, в котором находится наша страна. (Павел ГУРЕВИЧ)