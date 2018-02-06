Светлана Журова: "Бах назвал привилегией поездку наших атлетов на Игры? Возможно, его неудачно перевели"

Первый заместитель главы комитета Госдумы РФ по международным делам, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова отметила, что слова главы МОК Томаса Баха о том, что поездка российских спортсменов на Игры-2018 – привилегия, могли неправильно перевести. Она также добавила, что для олимпийского движения плохо, что все обсуждают не соревнования, а отстранение россиян.

– На прошедшей сессии МОК бывший глава ВАДА Ричард Паунд призвал вернуть нашу страну в олимпийскую семью, но на их условиях. Удивило такое заявление?

– В ноябре у МОК было заседание совета учредителей, и некоторые выступающие говорили о том, что организация заходит в тупик с этой ситуацией. Докопаться до истины крайне сложно, потому что показания путаются, доказательств не так много и они рассыпаются в судах, – сказала Журова. – Репутационно это не дает ничего хорошего тому же ВАДА. Поэтому идут такие высказывания. Наши спортсмены уже три года сдают все допинг-тесты за рубежом, и к ним нет претензий. Даже Макларен говорил, что у него есть претензии только к Сочи. Видимо, Паунд мог посчитать, что история только усугубляется и надо выходить из ситуации.

– В то же время президент МОК Томас Бах назвал привилегией то, что в Пхенчхан поехали 168 наших атлетов. Справедливое заявление?

– Я не исключаю, что это просто неудачный перевод. Надо смотреть, как именно он это сказал. Для всех тех, кто поехал на Олимпиаду, это действительно честь и привилегия в мировом масштабе. Вряд ли он имел в виду оскорбление тех спортсменов, которые остались дома.

– Член МОК Шамиль Тарпищев на сессии МОК извинился за то, что приходится обсуждать Россию в негативном плане. Стоило ли ему извиняться?

– Сложно сказать, потому что у нас разная культура восприятия ситуации. На Западе за все это принято извиняться, тогда как у нас это неприемлемо. Мы так воспитаны. Там даже за более мелкие провинности извиняются. Иногда этого достаточно, чтобы тебе что-то не сделали. А мы удивляемся, что иностранных атлетов иногда прощают просто за то, что они извинились.

Надо понимать, что Олимпиада в Корее должна была стать праздником, а со скандалами, связанными с нами, он испорчен. Все только и обсуждают Россию, а не Игры. Приоритет сместился, и для олимпийского движения это неприятная ситуация. А Тарпищев, как член МОК, оказался в ситуации, когда для него должны быть первостепенны не интересы его страны, а исключительно интересы МОК. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)