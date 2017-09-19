Светлана Хоркина: "Выступать под нейтральным флагом поистине ужасно. Чиновники очерняют олимпийское движение"

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина отметила, что нынешняя ситуация с недопуском российских спортсменов до международных стартов ее просто шокирует. По ее словам, выступать под нейтральным флагом ужасно.

– Я могу сказать одно. Наши паралимпийцы победят и будут петь российский гимн, даже если наш флаг не поднимется на церемонии награждения, - цитирует Хоркину "Газета.ru".

– Вы наверняка общались со спортсменами, которые выступали в Барселоне в 1992 году. Каково это – соревноваться под нейтральным флагом? И чем та ситуация отличалась от нынешней?

– Но тогда были другие причины. Формировались новые государства, и все уже знали, какие страны будут на месте бывшего СССР. Было легче, потому что все понимали, чем закончится этот период. Но сейчас все намного хуже, потому Российское государство есть.

Я даже не могу комментировать нынешнюю ситуацию. Это поистине ужасно.

И самое страшное, когда спортсменов на самых престижных соревнованиях заставляют отказаться от своей страны. Я бы даже сказала, от матери и быть сиротами на большом спортивном празднике, как Олимпиада. Хуже ситуации я даже не представить не могу.

– Что должно произойти, чтобы с России сняли все обвинения?

– Я думаю, что только люди, которые по-настоящему переживают за спорт, его идеалы и чистоту, смогут наладить и решить проблемы. Смогут определить единые правила, по которым играет вся международная спортивная семья. Они перестанут искать политику и не будут подвержены различным подводным политическим течениям.

А нынешние международные чиновники, которые трудятся в спортивной индустрии, очерняют олимпийское движение.

– Кто, на ваш взгляд, несет наибольшую ответственность за сложившуюся ситуацию?

– Все мировое сообщество – не только спортивное.