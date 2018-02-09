Светлана Хоркина: "Раньше во время Олимпиад прекращались войны, а теперь дух Игр утрачен"

Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина считает, что Олимпийские игры утратили свой дух из-за дискредитирующих решений чиновников. Также она назвала беспределом решение Международного арбитражного суда (CAS) оставить в силе отстранение российских спортсменов.Напомним, что в пятницу CAS отклонил апелляции 47 россиян, пытавшихся оспорить решение МОК не выдавать им приглашения на участие в Олимпиаде-2018.

- В этой жизни меня мало чем можно удивить, но такого беспредела я никогда в жизни не встречала, - сказала Хоркина. - Я видела брифинг, который стремились поскорее закончить, чтобы не задавали лишних вопросов. Все это очень ужасно. А наши ребята держаться достойно, это дорогого стоит.

Убирая наших лидеров не по Олимпийскому принципу, они не понимают, что могут выстрелить те, на кого никто не ставит. Я верю в наших ребят, в юных спортсменов, для которых эти Игры станут первыми. И такое случается. Ведь существует некое спортивное волшебство. Именно на него в глубине души я рассчитывала в части вердикта CAS. Уже не могу назвать этот суд спортивным…

- Решение политическое?

- Это очевидно. Раньше во время Олимпиад прекращались войны, в мире все налаживалось. Но теперь все иначе. Дух Игр утрачен. Решения чиновников дискредитировали Олимпиаду. Но наши спортсмены молодцы, что сражались за свою правду до конца. (Павел ГУРЕВИЧ)