Сундбю - в прошлом допингер. Как же его допустили? LIVE

Мы показываем, что окружает эти Игры – передаем атмосферу, знакомим с людьми, открываем новые места и рассказываем про азиатскую специфику.

Вы будете там, где наши журналисты, увидите Олимпиаду их глазами. Фактически "СЭ" создает LIVE-камеру специально для читателей и показывает то, чего не будет в эфире ТВ-каналов.

Репортеры "СЭ" выходят в наш эфир со всех горячих точек. Все видео с места событий – на нашем YouTube-канале и в соцсетях.

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А еще:

– Рабинер всегда в онлайне!

– Симонов постоянно выходит в прямой эфир, дает инсайды.

– Голышак изучает Азию.

– Серьезная аналитика и интересные гости в студии.

Смотрим Олимпиаду вместе!

Все об Олимпиаде в Пхенчхане здесь