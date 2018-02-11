10:00 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Сундбю - в прошлом допингер. Как же его допустили? LIVE

Видеоlive "СЭ". Фото AFP
Видеоlive "СЭ". Фото AFP
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Грандиозный проект на сайте "СЭ": всю Олимпиаду вы можете следить за событиями из Пхенчхана в видеорежиме.

Мы показываем, что окружает эти Игры – передаем атмосферу, знакомим с людьми, открываем новые места и рассказываем про азиатскую специфику.

Вы будете там, где наши журналисты, увидите Олимпиаду их глазами. Фактически "СЭ" создает LIVE-камеру специально для читателей и показывает то, чего не будет в эфире ТВ-каналов.

Репортеры "СЭ" выходят в наш эфир со всех горячих точек. Все видео с места событий – на нашем YouTube-канале и в соцсетях.

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А еще:

– Рабинер всегда в онлайне!
– Симонов постоянно выходит в прямой эфир, дает инсайды.
– Голышак изучает Азию.
– Серьезная аналитика и интересные гости в студии.

Смотрим Олимпиаду вместе!

Все об Олимпиаде в Пхенчхане здесь

 

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Непорочный как ТИ

Информационную войну сливают вчистую

11:36

igrok1974

Никто это ноль, а ноль это ничто, а ничто писать не может)))

11:00

Никто62

гЛАВНОЕ ПОМЕНЬШЕ МЕДАЛЕЙ У ЛЮДЕЙ БЕЗ ФЛАГА ГИМНА И СОВЕСТИ! Ура Голландии

18:48 10 февраля

Таки да

И кстати - можно ли уже сказать, что Великая Голландия встаётскален?

17:30 10 февраля

Таки да

Голландцы явно что-то дунули перед стартом.

17:29 10 февраля

Dymanomashina

Подумал, а мне нравится нынешняя медальная таблица. Буду поддерживать спортсменов из Голлиндии. Ибо их победа в общем зачете очень наглядно показала бы всю комичность ЭТОЙ "олимпиады". Голландия, вперед!!

17:25 10 февраля

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!