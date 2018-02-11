Сундбю - в прошлом допингер. Как же его допустили? LIVE

Грандиозный проект на сайте "СЭ": всю Олимпиаду вы можете следить за событиями из Пхенчхана в видеорежиме.
Мы показываем, что окружает эти Игры – передаем атмосферу, знакомим с людьми, открываем новые места и рассказываем про азиатскую специфику.
Вы будете там, где наши журналисты, увидите Олимпиаду их глазами. Фактически "СЭ" создает LIVE-камеру специально для читателей и показывает то, чего не будет в эфире ТВ-каналов.
Репортеры "СЭ" выходят в наш эфир со всех горячих точек. Все видео с места событий – на нашем YouTube-канале и в соцсетях.
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А еще:
– Рабинер всегда в онлайне!
– Симонов постоянно выходит в прямой эфир, дает инсайды.
– Голышак изучает Азию.
– Серьезная аналитика и интересные гости в студии.
Смотрим Олимпиаду вместе!
Все об Олимпиаде в Пхенчхане здесь
Непорочный как ТИ
Информационную войну сливают вчистую
11:36
igrok1974
Никто это ноль, а ноль это ничто, а ничто писать не может)))
11:00
Никто62
гЛАВНОЕ ПОМЕНЬШЕ МЕДАЛЕЙ У ЛЮДЕЙ БЕЗ ФЛАГА ГИМНА И СОВЕСТИ! Ура Голландии
18:48 10 февраля
Таки да
И кстати - можно ли уже сказать, что Великая Голландия встаётскален?
17:30 10 февраля
Таки да
Голландцы явно что-то дунули перед стартом.
17:29 10 февраля
Dymanomashina
Подумал, а мне нравится нынешняя медальная таблица. Буду поддерживать спортсменов из Голлиндии. Ибо их победа в общем зачете очень наглядно показала бы всю комичность ЭТОЙ "олимпиады". Голландия, вперед!!
17:25 10 февраля