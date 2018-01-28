Столбова и Букин подадут иск на недопуск к Олимпиаде не в CAS, а в гражданский суд Швейцарии

Российские фигуристы Ксения Столбова, выступающая в спортивной паре с Федором Климовым, и Иван Букин, соревнующийся в танцевальном дуэте с Александрой Степановой, направят иск в гражданский суд в Швейцарии с целью оспорить их недопуск до Олимпийских игр 2018 года.
– Иск будет подан в гражданский суд Швейцарии, а не в Спортивный арбитражный суд, – приводит РИА "Новости" слова президента Федерации фигурного катания на коньках России Александра Горшкова.
Столбова и Букин не были включены Международным олимпийским комитетом в список приглашенных россиян, которые могут выступить на Олимпиаде в Пхенчхане в статусе олимпийских атлетов из России. Причины этого решения МОК на данный момент не обнародовал.
Больше не спорт. Олимпийцам предлагают отказаться от России в письменном виде
Дополнительная информация
https://rsport.ria.ru/winter2018_figure/20180128/1131718410.html
ksuxa
в суд - где собаки с..сут!
18:57
anussfnktr
, ты когда-нибудь видел, чтобы такой маленький пацак был таким меркантильным кю?
17:53
лесоруб Федя
Имеют право, если иск, допустим, о защите чести, достоинства и деловой репутации. В Корею, конечно, не попадут, но на некую сумму могут и нахлобучить ту французскую тётку. Ежели, конечно, иск именно к ней. А кто ещё может ответчиком оказаться? бах как бы и не при делах :)
17:29
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср
бидалаги даже не понимают, КУДА надо жаловАться... У нас в россии просто супер юристы-- помощники!!!!!
17:23
За Россию без допинга!
Спортлото забыли еще
17:16
rusfed 2.0
Этот их иск, во-первых, с большой вероятностью будет отклонен, а во-вторых, даже если будет принят к рассмотрению, разбирательство в гражданском суде может длиться от пары месяцев до пары лет. В Корею они точно не попадут
17:11