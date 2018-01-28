Столбова и Букин подадут иск на недопуск к Олимпиаде не в CAS, а в гражданский суд Швейцарии

Российские фигуристы Ксения Столбова, выступающая в спортивной паре с Федором Климовым, и Иван Букин, соревнующийся в танцевальном дуэте с Александрой Степановой, направят иск в гражданский суд в Швейцарии с целью оспорить их недопуск до Олимпийских игр 2018 года.

– Иск будет подан в гражданский суд Швейцарии, а не в Спортивный арбитражный суд, – приводит РИА "Новости" слова президента Федерации фигурного катания на коньках России Александра Горшкова.

Столбова и Букин не были включены Международным олимпийским комитетом в список приглашенных россиян, которые могут выступить на Олимпиаде в Пхенчхане в статусе олимпийских атлетов из России. Причины этого решения МОК на данный момент не обнародовал.

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