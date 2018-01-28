17:00 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Столбова и Букин подадут иск на недопуск к Олимпиаде не в CAS, а в гражданский суд Швейцарии

6

Российские фигуристы Ксения Столбова, выступающая в спортивной паре с Федором Климовым, и Иван Букин, соревнующийся в танцевальном дуэте с Александрой Степановой, направят иск в гражданский суд в Швейцарии с целью оспорить их недопуск до Олимпийских игр 2018 года.

– Иск будет подан в гражданский суд Швейцарии, а не в Спортивный арбитражный суд, – приводит РИА "Новости" слова президента Федерации фигурного катания на коньках России Александра Горшкова.

Столбова и Букин не были включены Международным олимпийским комитетом в список приглашенных россиян, которые могут выступить на Олимпиаде в Пхенчхане в статусе олимпийских атлетов из России. Причины этого решения МОК на данный момент не обнародовал.

Больше не спорт. Олимпийцам предлагают отказаться от России в письменном виде

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/winter2018_figure/20180128/1131718410.html

6
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (6)
Войти, чтобы оставить комментарий

ksuxa

в суд - где собаки с..сут!

18:57

anussfnktr

, ты когда-нибудь видел, чтобы такой маленький пацак был таким меркантильным кю?

17:53

лесоруб Федя

Имеют право, если иск, допустим, о защите чести, достоинства и деловой репутации. В Корею, конечно, не попадут, но на некую сумму могут и нахлобучить ту французскую тётку. Ежели, конечно, иск именно к ней. А кто ещё может ответчиком оказаться? бах как бы и не при делах :)

17:29

Да здравствуют О.И.-18 без рсфср

бидалаги даже не понимают, КУДА надо жаловАться... У нас в россии просто супер юристы-- помощники!!!!!

17:23

За Россию без допинга!

Спортлото забыли еще

17:16

rusfed 2.0

Этот их иск, во-первых, с большой вероятностью будет отклонен, а во-вторых, даже если будет принят к рассмотрению, разбирательство в гражданском суде может длиться от пары месяцев до пары лет. В Корею они точно не попадут

17:11