Степанова и Букин поедут на сбор в Японию, несмотря на недопуск на Олимпиаду-2018

Тренер Александр Свинин рассказал, что российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин примут участие в предолимпийском сборе в Японии, несмотря на недопуск партнера на Олимпиаду-2018. Он отметил, что причины, по которым Букин попал в список неприглашенных спортсменов, до сих пор непонятны.

Основная часть российских фигуристов, участвующих в Играх, должна вылететь на сбор в Японию 27 января.

– Мы сначала хотели отказаться от сборов, шоковое было состояние. Но потом все-таки решили поехать, ребятам так будет легче, – приводит "Р-Спорт" слова Свинина. – Мы остаемся в команде, нас никто не исключал. А дальше будем надеяться на лучшее.

Федерация предпринимает, насколько мы знаем, некие действия, собирались с петицией выступить олимпийцы. Очень много тех, кто хотел бы подписаться. В остальном ничего нового с момента объявления о недопуске Вани не произошло. Причины до сих пор нам непонятны. То, что Ваня ничего запрещенного не принимает – это абсолютно точно. То, что они сдавали огромное количество проб – тоже точно.

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