Станислав Поздняков: "Сборная России будет самой чистой от допинга командой на Играх-2018"

Первый вице-президент ОКР Станислав Поздняков отметил, что все кандидаты в сборную России для участия в Олимпиаде-2018 прошли дополнительное тестирование. Он также добавил, что российская сторона хочет показать, как одна страна может реформировать антидопинговую систему.

– По инициативе ОКР мы провели большую работу с зимними федерациями, чтобы исключить возможность давления на нашу олимпийскую команду. Было принято решение о дополнительном тестировании всех кандидатов в сборную России, включая тех, кто не включен в международный пул, – цитирует "Р-Спорт" Позднякова. – Российская олимпийская команда будет самой "чистой" командой на Олимпиаде. Мы хотим показать пример современной борьбы с допингом, показать, как отдельно взятая страна может реформировать антидопинговую систему. Мы – лидеры в этом направлении.

Напомним, Игры-2018 пройдут с 9 по 25 февраля.