Станислав Поздняков: "Нечестные люди использовали наш медальный план против нас"

Глава делегации олимпийских атлетов из России (ОАР) на Играх-2018 в Пхенчхане Станислав Поздняков сказал, что у команды нет медального плана на соревнования в Корее. По его словам, это связано с допинговым скандалом вокруг российского спорта.

- Ранее мы разрабатывали медальный план. Но нечестные люди использовали наш медальный план против нас, когда говорили о списке "Дюшес", - сказал Поздняков. - Сейчас медального плана нет. И конкретной задачи поэтому нет. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Напомним, Олимпиада-2018 пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. Церемония открытиы Игр в Корее состоится в пятницу и начнется в 14.00 по московскому времени.

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