Станислав Поздняков: "Это удар это не только по нам, но и по международным федерациям"

Первый вице-президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков отметил, что Олимпиада в Пхенчхане потеряет значимость из-за недопуска ведущих российских спортсменов. По его словам, нанесен удар по всему мировому спорту.

– Это удар это не только по нам, но и по международным федерациям, которые также в замешательстве, – отметил Поздняков. – Это большой удар по их имиджу. Весь этот ореол конспирации никому не дает уверенно себя чувствовать.