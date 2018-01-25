Станислав Поздняков: "Это удар это не только по нам, но и по международным федерациям"

Первый вице-президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков отметил, что Олимпиада в Пхенчхане потеряет значимость из-за недопуска ведущих российских спортсменов. По его словам, нанесен удар по всему мировому спорту.
– Это удар это не только по нам, но и по международным федерациям, которые также в замешательстве, – отметил Поздняков. – Это большой удар по их имиджу. Весь этот ореол конспирации никому не дает уверенно себя чувствовать.
Pyatochok
Поздняков - это яркий пример недоумка от спорта или как 169 лучших из худших плюнули в лицо своим товарищам, которых МОК выкинул из олимпийского движения... лозунг спортсменов России:"Каждый сам за себя!" ЯПлакалЪ!
21:26