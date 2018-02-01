19:27 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Станислав Поздняков: "Если МОК обжалует решение CAS, то поставит под сомнение олимпийскую хартию"

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Вице-президент ОКР Станислав Поздняков отметил, что в МОК будут не правы, если обжалуют сегодняшнее решение CAS оправдать 28 российских спортсменов.

- Хартия МОК говорит о том, что только CAS может решать вопросы по Олимпиаде, - заявил Поздняков. - Если сейчас МОК обжалует решение CAS в федеральном суде, то поставит под сомнение свою же олимпийскую хартию и выразит недоверие CAS. (Наталья МАРЬЯНЧИК)

Напомним, сегодня CAS полностью удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов. Их результаты в Сочи-2014 признаны, а дисквалификация от Олимпийских игр отменена. 

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Boleijj protiv

Тут возможно специально приняли такое решение, маячит смена руководства CAS, поездка россиян на ОИ после решение CAS еще глупее, посмеяться над эйфорией россиян. В итоге через несколько месяцев медали вновь отберут.

20:04

24 октября

Основное последствие сегодняшнего решения - будущая смена состава CAS на лояльный к MOC WADA USADA. Потому что для запада это конечно и хрен и редька в одном флаконе.

19:44