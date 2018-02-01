Станислав Поздняков: "Если МОК обжалует решение CAS, то поставит под сомнение олимпийскую хартию"

Вице-президент ОКР Станислав Поздняков отметил, что в МОК будут не правы, если обжалуют сегодняшнее решение CAS оправдать 28 российских спортсменов.

- Хартия МОК говорит о том, что только CAS может решать вопросы по Олимпиаде, - заявил Поздняков. - Если сейчас МОК обжалует решение CAS в федеральном суде, то поставит под сомнение свою же олимпийскую хартию и выразит недоверие CAS. (Наталья МАРЬЯНЧИК)

Напомним, сегодня CAS полностью удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов. Их результаты в Сочи-2014 признаны, а дисквалификация от Олимпийских игр отменена.

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