Станислав Поздняков: "Если МОК обжалует решение CAS, то поставит под сомнение олимпийскую хартию"

Вице-президент ОКР Станислав Поздняков отметил, что в МОК будут не правы, если обжалуют сегодняшнее решение CAS оправдать 28 российских спортсменов.
- Хартия МОК говорит о том, что только CAS может решать вопросы по Олимпиаде, - заявил Поздняков. - Если сейчас МОК обжалует решение CAS в федеральном суде, то поставит под сомнение свою же олимпийскую хартию и выразит недоверие CAS. (Наталья МАРЬЯНЧИК)
Напомним, сегодня CAS полностью удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов. Их результаты в Сочи-2014 признаны, а дисквалификация от Олимпийских игр отменена.
Сочинцы оправданы. Ждем возвращения флага? //
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Boleijj protiv
Тут возможно специально приняли такое решение, маячит смена руководства CAS, поездка россиян на ОИ после решение CAS еще глупее, посмеяться над эйфорией россиян. В итоге через несколько месяцев медали вновь отберут.
20:04
24 октября
Основное последствие сегодняшнего решения - будущая смена состава CAS на лояльный к MOC WADA USADA. Потому что для запада это конечно и хрен и редька в одном флаконе.
19:44