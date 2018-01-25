Станислав Поздняков: "Бойкот - непродуктивная форма отношения к происходящему"

Первый вице-президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков отметил, что бойкот Олимпиады в Пхенчхане неуместен в сложившейся ситуации. По его словам, каждый спортсмен волен решать этот вопрос сам.
– Бойкот - непродуктивная форма отношения к происходящему, - отметил Поздняков. - Каждый спортсмен волен решать свою судьбу. Все были единодушны в том, что нельзя лишать человека участия в Играх. И в будущем будем придерживаться этой позиции.
Напомним, во вторник стало известно, что МОК на данный момент решил не приглашать на Олимпиаду ряд ведущих российских спортсменов. Среди них олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов и шестикратный олимпийский чемпион в шорт-треке Виктор Ан.
Российские спортсмены не смогут выступать на Играх-2018 под флагом своей страны из-за приостановления членства ОКР в МОК за нарушения антидопинговых правил на Играх-2014 в Сочи.
При этом МОК оставил возможность для чистых российских спортсменов выступить на соревнованиях в Пхенчхане под олимпийским флагом и с надписью Olympic athlete from Russia (Олимпийский атлет из России) на форме.
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Buliit
О каком бойкоте они постоянно нам " втирают " ? Большая часть болельщиков не против поездки на эти игрища "нейтральных" спортсменов , которые будут выступать под вывеской "олимпийский атлет из России"(ужас !!!), но так как они не являются российскими спортсменами , должны ехать за свой счёт или на деньги МОК ! ПРИЧЁМ ЗДЕСЬ БОЙКОТ ? А по поводу отстраненных спортсменов , которых министерство спорта поддержит , у нас уже есть пример российских легкоатлетов ( которых просто бросили... ) . " Мели Емеля, твоя неделя ." Олимпиада - Отстой!
20:34
alur66
Ну и умойся со своими типа спортсменами таким позорищем.
20:24
krekemer
поймите дорогие друзья ,что щас Бойкот ОИ ,выглядел бы просто смешно и на руку тем кто это изначально задумывал ,наши Телеканалы уже заплатили кучу денег в скв за права Трансляций игр ,наши крупные спонсоры уже тоже оплатили свои рекламные контракты ,плюс наш ОКР заплатил все требуемые неустойки МОК ,ВАДА и прочим ,так что хочеш нехочеш ,а заднюю уже поздно включать ,щас надо просто ехать тем парням кого допустили и биться за себя ,страну ,товарища недопущенного по команде ,другого выхода нам просто не оставили,но что не делается то к лучшему и сплачивает и закаляет в наших сердцах бойцовский дух победителей ,Русские не сдаются !!! Русские Идут!!! 20:09
20:13
kolos249
Как хочется персонажу прокатиться в Корею на казённый счёт! А тут какой-то народ мешается с неуместными требованиями какого-то бойкота..
19:50