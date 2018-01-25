Станислав Поздняков: "Бойкот - непродуктивная форма отношения к происходящему"

Первый вице-президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков отметил, что бойкот Олимпиады в Пхенчхане неуместен в сложившейся ситуации. По его словам, каждый спортсмен волен решать этот вопрос сам.

– Бойкот - непродуктивная форма отношения к происходящему, - отметил Поздняков. - Каждый спортсмен волен решать свою судьбу. Все были единодушны в том, что нельзя лишать человека участия в Играх. И в будущем будем придерживаться этой позиции.

Напомним, во вторник стало известно, что МОК на данный момент решил не приглашать на Олимпиаду ряд ведущих российских спортсменов. Среди них олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов и шестикратный олимпийский чемпион в шорт-треке Виктор Ан.

Российские спортсмены не смогут выступать на Играх-2018 под флагом своей страны из-за приостановления членства ОКР в МОК за нарушения антидопинговых правил на Играх-2014 в Сочи.

При этом МОК оставил возможность для чистых российских спортсменов выступить на соревнованиях в Пхенчхане под олимпийским флагом и с надписью Olympic athlete from Russia (Олимпийский атлет из России) на форме.

Почему звезд России не пускают на Олимпиаду-2018? Специальный брифинг ОКР