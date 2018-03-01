Станислав Черчесов: "Постараемся выступить так же достойно, как наши спортсмены на Олимпиаде"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов обратился к российским спортсменам, выступавшим на Олимпиаде-2018. Наставник национальной команды отметил, что надеется на поддержку команды на чемпионате мира-2018.

- Очень много смотрел Олимпиаду, потому что наша страна выступала, - приводит пресс-служба РФС слова Черчесова. - Тем более в такой непростой ситуации. Абсолютно за всеми видами спорта смотрю, потому что я из СССР, все сам проверял - лыжи, горные лыжи. Моему коллеге Знарку большие приветы.

Ждем, что после олимпиады, где вы достойно себя ведете, придет ваш черед болеть за нас. А мы постараемся так же достойно выступать, как вы.

Напомним, российские спортсмены на Играх в Пхенчхане завоевали 17 (2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых) медалей в усеченном составе. Многих лидеров команды МОК не пригласил на Олимпиаду из-за допингового скандала и дисквалификации ОКР.