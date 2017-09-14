Стало известно расписание соревнований Олимпиады в Пхенчхане

Стало известно расписание соревнований Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане, информирует пресс-служба оргкомитета Игр. Церемония открытия состоится 9 февраля. Днем ранее пройдут первые соревнования в керлинге и прыжках на лыжах с трамплина. 10 февраля первые медали будут разыграны в биатлоне, лыжных гонках, шорт-треке, прыжках на лыжах с трамплина и конькобежном спорте.

Церемония закрытия Олимпиады пройдет 25 февраля. В этот же день определятся последние призеры Игр в бобслее, лыжных гонках, керлинге и хоккее.

Самый дорогой билет на церемонию открытия Игр обойдется болельщикам в 1,5 миллиона вон (около 77 тысяч рублей). Самый дешевый - 220 тысяч вон (около 11 тысячи рублей). На церемонию закрытия билеты обойдутся в 220 - 950 тысяч вон (около 49 тысяч рублей).

Билет на финал олимпийского хоккейного турнира обойдется в 300 - 900 тысяч вон (от 15 до 46 тысяч рублей). Финальный матч хоккейного турнира станет самым дорогим соревнованием Олимпиады с точки зрения стоимости билетов.