США на Играх-2018 представит рекордное количество спортсменов

США на Олимпийских играх-2018​ будут представлять рекордное для зимних Игр количество спортсменов, сообщает пресс-служба Олимпийского комитета США. В состав американской команды входят 107 женщин и 135 мужчин в 15 дисциплинах во всех видах спорта.

Отмечается, что среди 230 участников Игр-2018 10 человек уже являются олимпийскими чемпионами.