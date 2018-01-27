США на Играх-2018 представит рекордное количество спортсменов

США на Олимпийских играх-2018 будут представлять рекордное для зимних Игр количество спортсменов, сообщает пресс-служба Олимпийского комитета США. В состав американской команды входят 107 женщин и 135 мужчин в 15 дисциплинах во всех видах спорта.
Отмечается, что среди 230 участников Игр-2018 10 человек уже являются олимпийскими чемпионами.
diolym
А главное, это же ТАК ПРОСТО. Берешь парочку ЛЮБЫХ неудачников пендосов с поломанными спортом судьбами, о которых спортивная общественность еще не успела забыть, башляешь им, "защищаешь" по программе защиты свидетелей и...
09:21
MrBastarD80
Ну а что янкам теряться то, основного конкурента убрали, мок полностью купили и ставят во все позиции какие захотят, вот и идут на рекорды.
07:10