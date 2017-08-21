Спортсмены из Петербурга получат по 5 миллионов за победу на Играх-2018

Правительство Санкт-Петербурга утвердило размер денежных премий для местных спортсменов, которые примут участие в Олимпиаде-2018. Победители Игр в индивидуальных или командных видах получат по 5 миллионов рублей, серебряные призеры – по 2,5 миллиона, бронзовые – по 1,5 миллиона, информирует пресс-служба администрации города.

За четвертое место город заплатит по 600 тысяч рублей, за пятое – по 400 тысяч, за шестое – по 300. Атлеты, занявшие места ниже, получат по 50 тысяч рублей. Для участников в категории "Спортивные игры" (хоккей) порядок цифр почти тот же, но по 50 тысяч выплатят спортсменам, занявшим пятое место и ниже.

На двух прошлых Олимпиадах (Сочи-2014 и Рио-2016) петербургские спортсмены получали такие же премиальные.