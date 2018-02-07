Спортсменам в Пхенчхане будет выдано на 10 000 презервативов больше, чем в Сочи

Олимпиада-2018 в Пхенчхане побила рекорд зимних Игр по числу бесплатных презервативов для спортсменов, сообщает South China Morning Post. Организаторы приготовили для участников 110 000 средств защиты, что на 10 тысяч больше, чем на Играх-2014 в Сочи. В среднем на одного жителя Олимпийской деревни приходится 37 кондомов на каждый из 16 соревновательных дней.
Отметим, что впервые бесплатные презервативы для олимпийцев стали выдавать на Играх в Сеуле в 1988 году.
And60
Из такого МОК нужно бежать скорее. Скоро и гей-Олимпиаду устроят.
08:45
staerswimmer23
And60 ну не все же едут медали выигрывать, кто-то потусоваться и пое...
07:56
Igrok Igorek
А между прочим, это самая что ни на есть спортивная новость!
07:46
And60
Обалдеть!!! Они там что, оргии устраивают?
07:17