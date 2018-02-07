Спортсменам в Пхенчхане будет выдано на 10 000 презервативов больше, чем в Сочи

Олимпиада-2018 в Пхенчхане побила рекорд зимних Игр по числу бесплатных презервативов для спортсменов, сообщает South China Morning Post . Организаторы приготовили для участников 110 000 средств защиты, что на 10 тысяч больше, чем на Играх-2014 в Сочи. В среднем на одного жителя Олимпийской деревни приходится 37 кондомов на каждый из 16 соревновательных дней.

Отметим, что впервые бесплатные презервативы для олимпийцев стали выдавать на Играх в Сеуле в 1988 году.