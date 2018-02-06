Спортивный юрист: "При рассмотрении дел россиян в CAS будут подниматься вопросы дискриминации"

Спортивный юрист Михаил Прокопец объяснил, как специальная панель ad hoc CAS будет рассматривать дела 32 российских спортсменов, которые оспаривают решение МОК о неприглашении их на Олимпиаду-2018 в Корее. По словам специалиста, перед ad hoc будет стоять нестандартная задача.
– Как ad hoc CAS будет рассматривать дела наших 32 олимпийцев?
– CAS решит сам этот вопрос. Скорее всего, атлеты, выигравшие дело по претензиям комиссии Освальда, будут рассматриваться отдельно, а Шипулин, Ан и другие – другим делом. Но могут рассмотреть и 32 дела сразу.
– Как долго будет публиковаться мотивировочная часть решения?
– Это нестандартное разбирательство. Обычно ad hoc CAS рассматривает дела, например, когда в ходе гонки кто-то наступил другому на лыжу или еще что-то. Здесь же дело сложнее. Здесь более глубокое дело, при рассмотрении которого будут подниматься вопросы дискриминации и прочего. Но мотивировочная часть должна быть готова до начала соревнований.
Опять же панель может рассмотреть кого-то раньше, кого-то позже – в зависимости от старта соревнований на Олимпиаде. В Рио в 2016 году на публикацию мотивировочной части у нас уходило 4-5 дней. (Андрей СИЗЯКИН)
Ранее стало известно, что слушания в CAS по апелляциям 32 атлетов РФ пройдут 7 февраля. Процесс начнется в 13.00 по местному времени (7.00 по московскому).
grad45
Говоря, что на Олимпиаде буду выступать чистейшие, аки слеза младенца, российские спортсмены, МОК клевещет на других наших спортсменов, таких, как Шипулин, Устюгов, Ан… Получается, что не допуская их к Играм, они вешают на них ярлык, что они допингисты. Это публичное оскорбление спортсменов и удар по их репутации…. Зачем они их так позорят перед всем миром?
20:29
Солёный
А спортсмены не желают подать в суд на ОКР, РУСАДа, СК и пр., которые пробы, где они якобы чистые, не дает тем, кто обвиняет их в допинге?
19:01