Спортивный юрист: "При рассмотрении дел россиян в CAS будут подниматься вопросы дискриминации"

Спортивный юрист Михаил Прокопец объяснил, как специальная панель ad hoc CAS будет рассматривать дела 32 российских спортсменов, которые оспаривают решение МОК о неприглашении их на Олимпиаду-2018 в Корее. По словам специалиста, перед ad hoc будет стоять нестандартная задача.

– Как ad hoc CAS будет рассматривать дела наших 32 олимпийцев?

– CAS решит сам этот вопрос. Скорее всего, атлеты, выигравшие дело по претензиям комиссии Освальда, будут рассматриваться отдельно, а Шипулин, Ан и другие – другим делом. Но могут рассмотреть и 32 дела сразу.

– Как долго будет публиковаться мотивировочная часть решения?

– Это нестандартное разбирательство. Обычно ad hoc CAS рассматривает дела, например, когда в ходе гонки кто-то наступил другому на лыжу или еще что-то. Здесь же дело сложнее. Здесь более глубокое дело, при рассмотрении которого будут подниматься вопросы дискриминации и прочего. Но мотивировочная часть должна быть готова до начала соревнований.

Опять же панель может рассмотреть кого-то раньше, кого-то позже – в зависимости от старта соревнований на Олимпиаде. В Рио в 2016 году на публикацию мотивировочной части у нас уходило 4-5 дней. (Андрей СИЗЯКИН)

Ранее стало известно, что слушания в CAS по апелляциям 32 атлетов РФ пройдут 7 февраля. Процесс начнется в 13.00 по местному времени (7.00 по московскому).

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