Спортивный юрист: "CAS за сутки рассмотрит иски 32 российских спортсменов"

Спортивный юрист Артем Пацев объяснил, как специальная панель CAS (ad hoc) будет рассматривать дела 32 российских спортсменов, которые оспаривают свое неприглашение на Олимпиаду в Корею. По словам специалиста, ad hoc оперативно изучит иски.

– Как будут рассматривать дела наших 32 олимпийцев, обратившихся в ad hoc CAS? – вопрос Пацеву.

– Честно говоря, я не знаю, как это будет происходить, но должно быть 32 разных дела, потому что это вопросы индивидуального допуска.

– Как долго это может продлиться?

– В правилах написано, что решение выносится в течение 24 часов с момента проведения заседания.

– Хватит ли CAS одного дня, чтобы рассмотреть 32 дела?

– Совсем не обязательно, что это будут одни и те же арбитры. В ad hoc CAS все-таки не три арбитра.

– То есть теоретически они могут рассмотреть 7 февраля все дела сразу?

– Конечно.

– Ad hoc CAS публикует мотивировочную часть? Не сможет ли МОК снова сослаться на ее отсутствие и не пригласить наших спортсменов?

– Ad hoc CAS публикует мотивировочную часть, но МОК при принятии решения сослался совсем не на это. Не знаю, откуда пошла эта утка. Неприглашение не имеет отношения к этому процессу. Все перепутали.

– Тогда в чем причина недопуска наших олимпийцев?

– Предметом рассмотрения дела в CAS не являлся вопрос выдачи приглашения спортсменам на Олимпиаду. В МОК еще в начале января, когда не знали о будущем вердикте CAS, говорили, что они не ставят в зависимость результат разбирательства и выдачу приглашений.

– То есть в МОК просто повторили свою генеральную линию?

– Да.

– И все-таки, как долго ad hoc CAS публикует мотивировочную часть?

– Моментально. Она выходит вместе с решением. Обычно это происходит так. Может быть, из-за 32-х дел это все затянется, но, думаю, все будет оперативно, потому что суть исков схожая. (Андрей СИЗЯКИН)

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