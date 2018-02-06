09:16 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Спортивный юрист: "CAS за сутки рассмотрит иски 32 российских спортсменов"

Артем ПАЦЕВ. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
Артем ПАЦЕВ. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
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Спортивный юрист Артем Пацев объяснил, как специальная панель CAS (ad hoc) будет рассматривать дела 32 российских спортсменов, которые оспаривают свое неприглашение на Олимпиаду в Корею. По словам специалиста, ad hoc оперативно изучит иски.

 
Вчера. Пхенчхан. Трамплин для прыжков на лыжах.Не наша Олимпиада

– Как будут рассматривать дела наших 32 олимпийцев, обратившихся в ad hoc CAS? – вопрос Пацеву.

– Честно говоря, я не знаю, как это будет происходить, но должно быть 32 разных дела, потому что это вопросы индивидуального допуска.

– Как долго это может продлиться?

– В правилах написано, что решение выносится в течение 24 часов с момента проведения заседания.

– Хватит ли CAS одного дня, чтобы рассмотреть 32 дела?

– Совсем не обязательно, что это будут одни и те же арбитры. В ad hoc CAS все-таки не три арбитра.

– То есть теоретически они могут рассмотреть 7 февраля все дела сразу?

– Конечно.

– Ad hoc CAS публикует мотивировочную часть? Не сможет ли МОК снова сослаться на ее отсутствие и не пригласить наших спортсменов?

– Ad hoc CAS публикует мотивировочную часть, но МОК при принятии решения сослался совсем не на это. Не знаю, откуда пошла эта утка. Неприглашение не имеет отношения к этому процессу. Все перепутали.

– Тогда в чем причина недопуска наших олимпийцев?

– Предметом рассмотрения дела в CAS не являлся вопрос выдачи приглашения спортсменам на Олимпиаду. В МОК еще в начале января, когда не знали о будущем вердикте CAS, говорили, что они не ставят в зависимость результат разбирательства и выдачу приглашений.

– То есть в МОК просто повторили свою генеральную линию?

– Да.

– И все-таки, как долго ad hoc CAS публикует мотивировочную часть?

– Моментально. Она выходит вместе с решением. Обычно это происходит так. Может быть, из-за 32-х дел это все затянется, но, думаю, все будет оперативно, потому что суть исков схожая. (Андрей СИЗЯКИН)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Frenja

Если и CAS выдержит свою генеральную линию, то удовлетворит иск и обяжет МОК допустить спортсменов до соревнований. Другой вопрос, в какой форме эти спортсмены сейчас находятся. Но это уже другая история.

10:34