Списки спортсменов, завоевавших квоты на Олимпиаду, опубликуют 21 января

Президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России (ФПЛДР) Дмитрий Дубровский сообщил, что 21 января Международная федерация лыжного спорта (FIS) огласит списки спортсменов, прошедших отбор на Олимпийские игры.

Мужская команда на данный момент имеет максимальную квоту из четырех спортсменов (Евгений Климов, Алексей Ромашов, Дмитрий Васильев и Денис Корнилов), у женщин личные квоты пока имеют три спортсменки (Ирина Аввакумова, Анастасия Баранникова и Софья Тихонова).

– 21 января FIS озвучит решение по выполнению олимпийских лицензий, там же два сезона считаются. И FIS пришлет информацию по выполнению квот для участия в Играх, по нашим видам спорта точно, – цитирует "Р-Спорт" Дубровского.