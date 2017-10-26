Сотникова не против поработать комментатором на Олимпиаде-2018

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова отметила, что была бы не против выступить в качестве комментатора во время Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане. Она добавила, что во время турнира будет болеть за всех олимпийцев.

Напомним, 21-летняя Сотника пропускает олимпийский сезон из-за травмы голеностопа.

– Работа комментатором? Я думала об этом. Если появится такая возможность, то почему бы и нет, – приводит "Р-Спорт" слова Сотниковой. – Я буду болеть за всех олимпийцев, которые выступят в Пхенчхане. Неважно, из какой сборной, из какой страны. Это очень тяжело, каждому нужна сила и поддержка на Олимпиаде, чтобы это перенести. Олимпиада такой старт, особенный, кто-то может выстрелить, а кто-то растеряться.

Олимпийские игры-2018 пройдут с 9 по 25 февраля в Пхенчхане.