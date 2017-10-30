Состав олимпийской сборной России будет известен до 26 января

Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков рассказал, что окончательный состав олимпийской сборной России на Зимние Игры-2018 в Пхенчхан будет известен не позднее 26 января.

– Мы провели большую работу с федерациями, чтобы утвердить единые принципы отбора на Олимпиаду, – сказал Жуков. – Окончательный состав команды будет утвержден с 20 по 26 января. Такой промежуток взят, потому что, например, в фигурном катании 21 января только завершается чемпионат Европы. А после утверждения олимпийского состава внести в него какие-то изменения уже будет крайне сложно. (Наталья МАРЬЯНЧИК)