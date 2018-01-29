Соревнования с участием россиян на Олимпиаде-2018 будут показаны в эфире Первого канала

Первый канал будет транслировать соревнования Олимпиады-2018 в Пхенчхане, в которых будут участвовать спортсмены из России, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на дирекцию общественных связей Первого канала. Так, 9, 10 и 11 февраля будут показаны состязания по фигуристов, лыжников, конькобежцев, керлингистов и биатлонистов.

"Первый канал представляет первые телевизионные трансляции с XXIII зимних Олимпийских игр, которые пройдут с 9 по 25 февраля в Пхенчхане (Корея)", - говорится в сообщении телеканала.

Напомним, 5 декабря 2017 года исполком МОК временно приостановил членство ОКР в связи с допинговым расследованием по нарушениям во время Олимпийских игр-2014 в Сочи и постановил организовать допуск спортсменов сборной на Игры-2018 в Пхенчхане при выполнении ряда критериев в качестве Олимпийских атлетов из России. Спортсмены не смогут демонстрировать национальные символы, должны выступать под флагом МОК, а в случае их победы будет звучать олимпийский гимн. Всего до участия в Олимпиаде были допущены 169 российских атлетов.

Олимпийские игры-2018 пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

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